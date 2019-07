Der Abitur-Jahrgang 2019 des Hechinger Wirtschaftsgymnasiums feierte auf einem letztlich historischen Abi-Ball gemeinsam mit Eltern, Lehrern, Freunden.

Nach dem Sektempfang begrüßten die Moderatoren des Abends, Ferdinand und Gottfried Thomforde, die zahlreich erschienenen Gäste der 63 Abiturientinnen und Abiturienten in der Balinger Stadthalle. Schulleiter Dr. Roland Plehn beglückwünschte den Jahrgang 2019. Sein Dank galt allen, die zu dessen Erfolg beigetragen haben: den Lehrkräften, Abteilungsleiter Martin Walczok, den Damen im Sekretariat und dem Hausmeister, aber auch Eltern, Großeltern, Freunden.

„Durch die anstehende Fusion mit der Alice-Salomon-Schule sind Sie die allerletzten Abiturientinnen und Abiturienten der Kaufmännischen Schule. Nächstes Jahr werde ich als Leiter des Beruflichen Schulzentrums Hechingen einen gemischten Jahrgang verabschieden“, wies Plehn auf die historische Zäsur hin. Passend zu diesem Einschnitt habe dieser Jahrgang auch tiefe Spuren hinterlassen. Als Schule wolle man aber gerade dies – Spuren hinterlassen. Denn die große Leistung der Schule sei, dass die Lernenden von der Erfahrung der Lehrkräfte profitieren können. „Eine Information an sich ist wertlos. Bedeutsam wird sie erst, wenn man sie interpretiert, in einen Zusammenhang setzt, sie letztlich bewertet. Um dies leisten zu können, bedarf es jedoch bereits einer eigenen Persönlichkeit“, gab der Schulleiter zu bedenken.

Dieses Paradox können die Schule und das Elternhaus auflösen, indem sie die Lernenden begleiten. „Beide eröffnen uns Erfahrungswelten, die über das hinausgehen, was wir selbst unmittelbar erleben“, sagte Plehn und gab den Abiturienten einen Rat auf den weiteren Lebensweg mit: „Ihre Spuren werden nur sichtbar, wenn sie vorgefertigte Spuren zu gegebener Zeit verlassen. Trauen Sie keinem, der von ihnen verlangt, genau in seiner Spur zu bleiben“.

Danach erfolgte die feierliche Übergabe der Zeugnisse, Belobigungen, Preise und Sonderpreise durch den Schulleiter, Abteilungsleiter Martin Walczok sowie die Klassenlehrerinnen Anna Lorenz, Carmen Probst und Gabriele Lehr.

Das beste Deutsch-Abitur des Jahrgangs gelang Kim-Elisa Klotz. Daher hatte sie die Ehre, die Scheffel-Preis-Rede zu halten. Dies nahm sie zum Anlass, auf die vergangenen drei Jahr zurückzublicken: „Neben dem ganzen Fachwissen haben wir auch für das Leben gelernt, ja, wir haben das Leben gelernt“, sagte Kim-Elisa Klotz. „Nun steht ein neues Abenteuer bevor, das wir ohne den pädagogischen Beistand des WGs bewältigen müssen“, blickte sie nach vorn, um sich bei allen zu bedanken, die sie so weit gebracht haben. Und wie es sich für eine Scheffel-Preis-Trägerin gehört, schloss sie ihre Rede pointiert mit zwei Faust-Zitaten: „,Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn; indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehn‘“, „,Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, und jedermann erwartet sich ein Fest.‘“

Auch die Schülersprecherin Leonie Hoffmann und Johannes Hoch erinnerten in einer gemeinsam vorgetragenen Rede an die vergangenen drei Jahre. „Aus einem zusammengewürfelten Haufen sind wir zu einem Team geworden, das gilt selbst für Schüler aus Haigerloch und Bitz, die in Klasse elf zunächst gar nichts miteinander anfangen konnten“, sagten beide mit einem Augenzwinkern. „Wir haben es gemeinsam geschafft. Speziell die letzten beiden Jahre waren unsere Jahre. Heute ist unser Abend, lasst ihn uns gebührend feiern“, luden auch sie die Festgemeinschaft ein. Dieser Aufforderung kamen alle gerne nach. Den Abschluss des gelungenen Abiballs bildete ein von den Abiturienten gestaltetes Programm: Danksagungen an die Lehrkräfte, Fotos und unterhaltsame Spiele rundeten den schönen Abend und die gemeinsam verbrachte Zeit ab.