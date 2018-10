Hechingen Ab Sonntag: Busse ersetzen Züge

Hechingen / HZ

Vom kommenden Sonntag, 28. Oktober, bis einschließlich Freitag, 2. November, kommt es im Zugverkehr der Hohenzollerische Landesbahn zu einer ganzen Reihe von Veränderungen. Ursache dafür sind Gleisbauarbeiten der SWEG Schienenwege GmbH im Bahnhof Hechingen sowie Brückenbau­arbeiten der DB Netz AG auf Höhe des Hechinger St.-Luzen-Weges. Dort wird – wie bereits berichtet – in einer Großaktion die neue Bahnbrücke an ihren Platz gehievt.

Die Baustellen haben sowohl Auswirkungen auf die Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 1 (Tübingen – Balingen – Sigmaringen) als auch auf die Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 (Hechingen – Gammertingen – Sigmaringen).

Keine Züge nach Balingen

Die Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 1 fallen im Abschnitt zwischen Hechingen und Balingen aus und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Um die Anschlüsse von und zu den Bussen in Balingen herzustellen, wird der Zugfahrplan im Abschnitt Balingen – Albstadt-Ebingen stark verändert. Einige Anpassungen gibt es auch zwischen Tübingen (Hauptbahnhof) und Hechingen, insbesondere während des Berufsverkehrs, da für den Zugverkehr nur noch zwei Gleise im Bahnhof Hechingen zur Verfügung stehen.

Landesbahnhof wird reaktiviert

Die Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 von und nach Gammertingen verkehren abweichend vom alten Hechinger Landesbahnhof mit unveränderten Zeiten. Eine Ausnahme stellen zwei Züge in Fahrtrichtung Hechingen dar, die einige Minuten früher verkehren, damit Anschlusszüge nach Tübingen in Hechingen erreicht werden können.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich die Fahrkarten vorab an den Automaten und den Verkaufsstellen in den Bahnhöfen zu besorgen. Die Hohenzollerische Landesbahn weist darauf, dass in den Ersatzbussen und am alten Hechinger Landesbahnhof keine Fahrkarten verkauft werden können. Auch eine Fahrradmitnahme in den Bussen ist nicht möglich.

Info Weitere Informationen erhalten die Fahrgäste in Prospekten und Aushängen an den Bahnhöfen zwischen Tübingen und Aulendorf, in den Zügen der Hohenzollerischen Landesbahn, im Internet unter der Adresse www.hzl-online.de oder www.bahn.de/bauarbeiten sowie telefonisch bei der Hohenzollerischen Landesbahn unter der Rufnummer 07471/18 06 11.