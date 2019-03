Stetten „Wilde“ närrische Frauen unter sich

Stetten / Melanie Steitz

Nur für Frauen: Sketche und Musik befassten sich bei der Stettener Weiberfasnet mit dem Wilden Westen – und den Männern.

Der Johannessaal war gut gefüllt. Sogar auf einer provisorischen Bierbank nahmen die Frauen am Donnerstagabend im Stettener Johannessaal Platz. Die „Weiber von der Kirchengemeinde“ luden zur zehnten Weiberfasnet ein.

Das Motto des Abends lautete Wilder Westen. Dem war auch das große Schauspiel gewidmet, das die Veranstalterinnen in dem ausverkauften Saal aufführten. Während in Hech-City ein Wahlkampf ansteht, muss sich der Stadtsheriff auch mit dem Problem vermehrter Postkutschenüberfälle beschäftigen. Auf die vier Räuberinnen wird ein Finderlohn von 500 Euro ausgesetzt. Diese Damen entsprechen aber nicht dem Klischee des klassischen Gangsters. Die ist eine ist alleinerziehende Mutter mit allerlei Problemen, die andere arg verfressen. Die dritte geht zum Friseur, um bei Überfällen gut auszusehen. Die Frau trägt auch am Oberschenkel ein Strumpfband, woran ihr Miniatur-Damenrevolver befestigt ist. In der Beuteltasche sei dafür nämlich wegen Deo und anderen Kosmetikprodukten kein Platz mehr, begründet sie.

Von der ehrgeizigen Rädelsführerin, einer einst knallharten Kriminellen, erntet sie dafür nicht mal ein müdes Lächeln, nur viel Spott. In einem sind sich die Damen allerdings einig: An den Männern lassen sie alle kein gutes Haar: „Frauenarbeit ist viel weniger wert“, bemängelt die Anführerin. „Du kannst es Männern immer wieder sagen, sie machen es immer wieder falsch“, kritisiert eine andere. In weiteren Sketchen setzen sich diese Ansichten weiter durch („Männer machen nur Gschäft und Arbeit. Sie sind die Sackgasse der Evolution“). Auch die talentierte Sängerin Silke Pur singt „Männer sind alle Verbrecher“.

Das i-Tüpfelchen ist ein Überraschungsgeschenk von Michael Knaus und Ralf Rötzel. Pfarrer sowie Diakon mimen die Köchin und Putzfrau der Kirchengemeinde. So kommt Klatsch und Tratsch, der zufällig in der Nähe des Beichtstuhls aufgeschnappt wurde, zum Vorschein, und Themen wie die jüngste Philippinenreise des Stadtpfarrers und die Narrenmesse in Schlatt. Bei letzterem wurde ja Konfetti in der Kirche gestreut, echauffiert sich eine der beiden. Die Putzfrau ist verwundert, dass deshalb noch kein Leserbrief für die Zeitung geschrieben wurde: „Sonst wird doch auch immer eine Sau durchs Dorf getrieben“, sagt sie. An diesem erheiternden Abend sind es jedenfalls die Männer, die ihr Fett abkriegen.