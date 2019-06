„Use your summer“, das beliebte Kulturspektakel des Jugendzentrums, steigt wieder Mitte Juli im Hechinger Fürstengarten.

Jetzt geht es los mit den Vorbereitungen für „Use your summer“. Nachdem sich der 23-jährige Marvin Lange, neuer Mitarbeiter des Hechinger Jugendzentrums (die HZ berichtete), seit Ende März bestens eingelebt hat, planen er und seine Kollegin Bircan Özkan das baldige „Use your summer“-Kulturspektakel. Es soll vom Mittwoch, 17. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, im Hechinger Fürstengarten stattfinden. Tagsüber gibt es Programm für Kinder und Jugendliche, abends auch für die Erwachsenen.

Lange und Özkan haben auch schon viele Ideen. So soll es einen Akrobatik-Abend sowie Konzerte von der Band „Met in June“ und dem Sänger „Saidon Train“ geben. „Met in June“ kommt aus Haigerloch und spielt Pop- und Rock-Lieder. Der aus Tansania stammende, in Hechingen lebende Saidon Train präsentiert Reggae-Songs. Die Caritas errichtet einen Kletterturm. Außerdem besteht die Möglichkeit, Straßenfußball zu spielen. Für die Bewirtung wird gesorgt sein. Wenn es nach dem 23-Jährigen, der im März in die Fußstapfen des langjährigen Sozialarbeites Wolfgang Schmidt trat, geht, ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Lange, der bei Mariaberger Ausbildung & Service GmbH angestellt ist, hat schon die nächste Idee im Kopf: Er will ein Aufnahmestudio für angehende Musiker im Jugendzentrum (JuZ) einrichten. „Einige rappen“, weiß er über die rund 50 jungen Besucher des JuZ. „Die musst du wirklich unterstützen, aus denen wird mal was“, sagt Kollegin Özkan fröhlich zu ihm. Jetzt sind aber erst mal die Bauarbeiten am Domizil in der Kaufhausstraße 9 dran. Dort wird der Feuerschutz mit einer neuen Feuertreppe aufgerüstet. Auch einen neuen Ausgang für die beliebte Disco wird es geben. Am 10. September macht das Juz dann wieder auf. Und die Disco wird am 28. September im Rahmen der Interkulturellen Woche vom 20. bis 29. September wieder eröffnet.

„Hier herrscht wirklich ein starker Zusammenhalt“, das gefällt dem in Stuttgart aufgewachsenen Lange an den JuZ-Besuchern. Zunächst war der 23-Jährige in der Hechinger Einrichtung von April bis Oktober 2018 als Praktikant im Einsatz. Dann kam Mariaberg auf ihn zu und fragte, ob er die Stelle als Sozialarbeiter antreten wolle.

Auch ihm hatten die sechs Monate sehr gefallen. Schlüsselerlebnis war, als er mit eine Gruppe Jugendlicher zum Fußballwettkampf nach Ludwigsburg reiste. Dabei habe sich gleich eine Vertrautheit entwickelt, die auch heute noch besteht. Vor allem für die männlichen JuZ-Besucher ist Lange Bezugsperson. Mit ihm reden sie zum Beispiel über Beziehungs- oder Schulstress. Und so war der erste Tag zurück im JuZ als fester Mitarbeiter keine Überraschung. „Ich war halt einfach wieder da“, sagt Lange.

Die offene, auf Freiwilligkeit beruhende Jugendarbeit liegt dem 23-Jährigen sehr am Herzen. Er hat darüber sogar in seiner Bachelorarbeit für die Universität Tübingen geschrieben, wo er seit 2016 Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik und sozialer Arbeit studiert.

Der Titel der gerade abgegebenen Abschlussarbeit lautet „Chancen und Ansätze der Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“. Im Hechinger JuZ, weiß er, gibt es keine rechtsextremen Jugendlichen. Und wenn, dann würde es Lange wohl mitkriegen, denn er scheint für die JuZ-Besucher wie ein großer Bruder zu sein.