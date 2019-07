Bircan Özkan hat ihren ersten „Use your summer“ hinter sich. Mit dem Ergebnis des Spektakels ist sie hochzufrieden.

Wer die letzten Tage partout keine Zeit hatte und sich jetzt mächtig auf die zweite Woche des traditionellen Stadtparkspektakels gefreut hat, der muss in sich gehen, achtsam sein und mit Enttäuschungen leben lernen: „Use your summer“ hat es nach unendlich vielen Jahren im Sommer 2019 gewagt – und den Zeitraum glatt halbiert. Im Fürstengarten haben seit Montagmorgen wieder die Spaziergänger die Übermacht. Nichts ist es mehr mit Kultur und Sport und sonstigem Allerlei.

Der Wechsel vom Erfinder und Macher von „Use your summer“, Juz-Urgestein Wolfgang Schmidt, zu Bircan Özkan und Marvin Lange, die nun das Sagen haben im Jugendzentrum, drückt sich in der Zahl 5 aus: So viele Tage nur hat die beliebte Freiluftveranstaltung dieses Jahr erstmals gedauert. Sollte da jemand geschimpft haben? Besser nicht. Denn früher bekam man oft zu hören, dass sich das Happening doch etwas bis sehr in die Länge ziehe. Der Stadt, die das Jugendzentrum der Jugendhilfe Mariaberg zum Betrieb überlassen hat, wird es gleich recht sein: Bei „Use your summer“ fielen im Sommer immer so viele Überstunden an, dass in der Kaufhausstraße ewig lang geschlossen war. Das dürfte jetzt kein Thema mehr sein.

Inhaltlich geht die Halbierung aber voll und ganz in Ordnung, sagen die Macher. Bircan Özkan: „Fünf Tage reichen vollkommen.“ In dieser Frist volles Programm, das gehe völlig in Ordnung. Im nächsten Sommer werde es wieder dabei bleiben, kündigt die Juz-Leiterin schon mal an. Kein Zweifel also, dass Hechingen auch weiterhin den ganz besonderen Sommer im Stadtpark haben wird.

Und wie findet sie selbst ihre Premiere? Bircan Özkan liefert sofort: „Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden!“ Das Festhalten an den bewährten Kooperationspartnern Caritas, Diasporahaus und Haus Nazareth und die Zusammenarbeit mit Vereinen hat sich bewährt. Hinzugekommen sind neue Programmteile wie das Quiz mit der Integrationsbeauftragen Hanna Johner und die Initiative Foodsharing, die fünf Tage lang nicht nur präsent, sondern sehr aktiv war. Der beste Abend? Klar, die Stadtkapellenjugend. Der schlechteste? Der Freitag. Liedermacher ziehen heutzutage halt doch nicht mehr so. Neuer Versuch im nächsten Jahr.