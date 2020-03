Ab dem heutigen Mittwoch können sich hilfsbedürftige und ältere Menschen und Menschen aus den Risikogruppen bei fünf Ansprechpartnern des Turn- und Sportvereins (TSV) Burladingen melden. Ehrenamtlich werden die Helfer für sie Einkäufe und Botengänge erledigen.

Unerwartet große Resonanz – Nun sind es 40 Helfer

Es ging ganz schnell: Eine Idee, eine Entscheidung und eine unerwartet große Resonanz. Der mit weit mehr als 1200 Mitgliedern stärkste Verein der Stadt Burladingen hat sich dafür entschieden, in Zeiten der Corona-Krise für die Bürger da zu sein. Der Vorsitzende Roland Klumpner zeigt sich erfreut, dass schon nach kaum zehn Stunden rund 30 Mitglieder oder deren Eltern die eigene Bereitschaft zur Unterstützung erklärt haben. Mittlerweile sind es über 40, Tendenz steigend.

„Hemmungen wären hier falsch am Platz“

Ältere Menschen und solche, die Risikogruppen angehören, sollten auf jeden Fall zu Hause bleiben. Für diese Personengruppen übernehmen die Mitglieder gerne Einkäufe, aber auch Botengänge wie zum Beispiel in Apotheken oder auf die Post. Hubert Pfister, einer der Mitinitiatoren, hofft, dass das Angebot angenommen wird: „Hemmungen wären hier falsch am Platz, Betroffene sollten sich trauen und offen auf uns zu gehen“, denn „es wäre schade, wenn wir ein solches Angebot anbieten und keiner nutzt es“.

Einkäufe und Restgeld an vereinbarten Platz – Keine Ansteckung möglich

Vor einer Ansteckung braucht sich keiner zu fürchten. Wer den Auftrag aus den Reihen der Helfer annimmt, setzt sich mit der Person in Verbindung und vereinbart beispielsweise, dass das Geld um 11 Uhr in einem Umschlag an einem vereinbarten Platz liegt. Der Einkauf und das Restgeld werden dann ebenfalls wieder dort abgelegt.

Potenziellen Betrügern wird vorgebeugt

Auch möglichen Betrügern will man vorbeugen: „Wir gehen von uns aus auf niemanden zu. Nur wer selbst den Kontakt mit dem TSV sucht, der wird von uns auch kontaktiert“, heißt es.

Ganz wichtig ist auch: Das Angebot des TSV richtet sich nicht nur an die Mitglieder. Dasselbe gilt freilich auch für die Helfer. Wer sich hier noch sozial engagieren möchte, kann sich an den Vorsitzenden Roland Klumpner unter der Mobilfunknummer 0173/991 6274 sowie per E-Mail an roland.klumpner@gmail.com oder an Hubert Pfister von der Mitgliederverwaltung unter Telefon 07475/4117 sowie per E-Mail an hp.burladingen@web.de wenden.

Ansprechpartner für Hilfesuchende

Beide sind auch Ansprechpartner für diejenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen, ebenso wie der Ehrenvorsitzende Bernd Pfister unter Telefon 07475/7842, Daniel Heckhoff unter der Mobilfunknummer 0152/0885 4055 und Susi Ruf unter Mobilfunk 0151/5912 5305.