Sportunterricht „Tigers“ zu Gast bei Rangendinger Schülern

Rangendingen / Ralf Dieringer

Noch nie haben Andrea Jetter, Rektorin der Gemeinschaftsschule Rangendingen/Hirrlingen, sowie das Lehrerkollegium ihre Schüler der fünften und sechsten Klasse so motiviert durch die Sporthalle flitzen sehen. Als plötzlich ein Pfiff ertönte, wurde es schlagartig still. Ungewöhnlich für eine Gruppe von knapp 70 Schülern im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Die Gehorsamkeit hatte aber einen ganz besonderen Grund: Die Bundesliga-Basketballer der Walter Tigers Tübingen waren in Hirrlingen zu Gast.

Angereist mit den Profispielern Reggie Upshaw und Jacob Mampuya sowie einigen Trainern und Verantwortlichen des Vereins wurde am Dienstagnachmittag unter besonderen Beding­ungen Basketball gespielt. Doch bevor es an das orangene Leder ging, stellte Jugendtrainer Manuel Pasios die beiden Profis vor. Upshaw spielt als sogenannter „Rookie“ seine erste Profisaison nach dem College-Abschluss. Fast hätte er es danach in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft. In der laufenden Bundesliga-Saison ist der US-Amerikaner Top-Scorer der Tübinger Raubkatzen. Mampuya ist ein vielversprechendes deutsches Talent im Team der Neckarstädter.

Die Schüler hatten auch selbst die Möglichkeit, den Profis auf den Zahn zu fühlen. „Wie groß bist du?“, „Was sind deine Hobbys?“, „Hast du Haustiere?“ – viele weitere Fragen dieser Art interessierten die Kinder der Gemeinschaftsschule. Die Basketballer standen Rede und Antwort. Der eine oder andere Schüler traute sich sogar, seine Englisch-Kenntnisse anzuwenden und fragte den aus Nashville/Tennessee stammenden Upshaw etwas in seiner Landessprache.

Danach wurde aber Basketball gespielt. Auf fünf Stationen wurden die Schüler aufgeteilt und lernten von den Trainern sowie den Profis Upshaw und Mampuya persönlich, wie man dribbelt, wirft und dabei seine Beine am besten koordiniert bekommt. Auch Krafttraining gehörte dazu.

Beim Spiel „Bump“ qualifizierten sich die zehn treffsichersten Schüler für ein Finale, wobei der Sieger einen originalen Tigers-Ball geschenkt bekam. Danach war Showtime für die Profis. Beim Dreier-Wettbewerb duellierten sich die Basketballcracks und versenkten, unter großem Jubel und Anfeuerungsrufen der Kinder, einen Wurf nach dem anderen.

Zum Abschluss wurden nicht nur Autogramme geschrieben und ein Gruppenbild gemacht, sondern auch einige Präsente aus Tübingen überreicht. Die Schule erhielt zehn neue Tigers-Basketbälle für den Sportunterricht. Einer davon, mit den Unterschriften des gesamten Teams, erhält in einer Vitrine einen Ehrenplatz. Darüber hinaus werden in den kommenden Tagen Stundenpläne im Raubkatzen-Design an die Schüler verteilt. Jedes Kind erhielt als Bonus eine Freikarte für das nächste Heimspiel der Tübinger Basketballer gegen Gießen. Kerstin Strobel überreichte den Gästen im Auftrag der Lehrkräfte selbst gemachte Sportler­nudeln.

Rektorin Andrea Jetter resümierte eine erfolgreiche Veranstaltung: „Es war toll, dass die Tigers hier waren. Sie sind Vorbilder für die Schüler. Das schreit nach einer Wiederholung.“ In der Tat besteht auf der Basis der neuen Kooperation die Hoffnung, dass auch im kommenden Schuljahr die Tübinger Basketballer wieder an die Gemeinschaftsschule kommen.

Vielleicht dann sogar in die große Mehrzweckhalle nach Rangendingen.