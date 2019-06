Die Kirchengemeinde Höfendorf erfährt mit ihrem vor drei Jahren initiierten Ägidius-Treff immer noch regen Zuspruch.

Benny Bauer hatte wirklich viele Lieder im Gepäck – vor allem auf Schwäbisch. Und das war ja auch die Intention hinter dem Ägidius-Treff „Schwätzen und mehr“ am Donnerstagnachmittag in Höfendorf. Von den „Roten Lippen“, der Höfendorfer Hymne „Wenn ich träume in der Nacht“, „Hulapalu“, „Butterfly“, „Sugar Baby“ bis hin zu „I, wenn e Geld gnuag hätt“ war aber wirklich für jeden Geschmack etwas geboten.

Der Höfendorfer Sänger unterhielt nicht nur mit Anekdoten aus seinem und anderer Leute Leben („Das Sofa hat einen Magnet eingebaut“), sondern auch mit grandioser Musik dank Gitarre und Mundharmonika. Die Gäste amüsierten sich köstlich bei Obstschnitten, Kaffee und Brezeln. Da es sich um ein Sommerfest handelte, gab es diesmal auch noch Salat und gegrillte Würstchen.

Vier Mal pro Jahr laden die Organisatoren der Kirchengemeinde Höfendorf seit 2016 zum Treff des Mehrgenerationenhauses neben der Kirche ein. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 5. September. Dann wollen die Organisatoren der Höfendorfer Kirchengemeinde die Veranstaltung mal etwas anders gestalten: ein Ausflug mit geheimen Ziel.

„Die vergangenen zwei Jahre läuft es besonders gut“, betont Barbara Höllich. Zum Treff erscheinen immer um die 20 Personen. Das Motto „Schwätzen und mehr“ ist auch bewusst gewählt, betont Barbara Höllich. „Das ist so wichtig, dass man sich unterhält“, so die Höfendorferin. Es gebe keine Treffs mehr, wie den Frühschoppen nach dem Sonntagsgottesdienst. „Die Vereine haben auch Nachwuchsprobleme“, so Höllich. Und: Jeder Höfendorfer habe damals sein Bänkle vor der Tür genutzt, um mit anderen Einwohnern zu schwätzen; aber das gebe es ebenfalls nicht mehr – nurmehr beim Ägidius-Treff und das im dritten Jahr.