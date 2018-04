Comedy „Schrille Fehlaperlen“ in Bechtoldsweiler

Bechtoldsweiler / Dietmar Wieder

Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Fehlaperlen, denn die wissen auf alles eine Antwort und ein Genesungsrezept. Das heißt schlicht und ergreifend: Lachen bis der Arzt kommt!

Große Klasse war das, was Karin Daikeler, Bianca Henkel, Babs Rock und das Ehepaar Tine und Ferdi Riester präsentieren. Bereits 2016 hatte die SSG Bechtoldsweiler versucht, die „Schrillen Fehlaperlen“ auf die Bürgerhaus-Bühne zu bekommen. Doch der vollgestopfte Terminkalender des Comedy-Clubs machte es erst jetzt möglich, das Programm in Bechtoldsweiler darzubieten.

Und die Gäste im voll besetzten Bürgerhaus sollten ihr Kommen nicht bereuen. Obwohl Gitarrist Ferdi Riester und seine Damen total aufgeregt wirkten, wurde „Das ehrenwerte Haus“ in ganz neuer Form interpretiert. In diesem Zusammenhang musste Riester feststellen, dass er „total erkältet“ sei, seine Frau Tine „einen Kater hat und der Rest der Truppe eben alt ist“. Absolut fein fänden die Damen der Formation, wenn man bei Zalando einen Mann nach ihren Wünschen bestellen könnte, der schnurrt und schmust und dann auch noch aussieht wie George Clooney.

Höchst heiter wurde weiter philosophiert: „Karohemd und Samenstau – ja, ich studier’ Maschinenbau“. Ach, da war doch noch die Anekdote über die Renate Maier, die voll auf ihren Abteilungsleiter steht. Doch beide sind verheiratet, jedoch nicht miteinander. Beide wurden beim Knutschen erwischt, und dies gefiel Herrn Maier gar nicht...

Ferdi Riester brachte dem Publikum die schwäbischen Tugenden in Sachen Autobau näher und bilanzierte über die Tugenden der Polen und der Franzosen in Sachen Mobilität.

Wie war die Beziehung vor der Ehe, und wie ist sie in der Ehe? Hier wurde so manchem im Saal von Tine und Ferdi Riester der Spiegel vorgehalten. Am Ende schien es nicht verwunderlich, dass Tine Riester in Buxtehude eine „Oben-ohne-Titti-Fritti-­Pommesbude“ eröffnen möchte.

Fazit nach drei unterhaltsamen Stunden: Man wird bei den „Schrillen Fehlaperlen“ nicht nur hervorragend unterhalten, sondern lernt auch was fürs Leben.