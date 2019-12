Nun ist es endlich so weit: Der Spendenlauf für Tiago im Hechinger Weiherstadion findet am Samstag, 21. Dezember, unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ statt. Mittlerweile hat die Kunde der Veranstaltung weite Kreise gezogen, mit dem Ergebnis, dass die Organisatoren aus unzähligen Ecken tolle Hilfsangebote bekamen. Auch das Organisationsteam rund um den Ideengeber und Hechinger Ultraläufer Carsten Heinz und Denise Bernard ist gewachsen: Mit Ingo Kolodzey haben sie nun einen dritten starken Partner, der sich ganz der Planung des Spendenlaufes für Tiago verschrieben hat.

Profi-Athlet trainiert am 11 Uhr mit Teilnehmern

Die Läufer werden dabei sogar von einem echten Profi persönlich gecoacht! Laufbegeisterte können sich auf Timo Zeiler, den sechsmaligen Deutschen Meister im Berglauf, freuen. Der Profi-Athlet, der seine Expertise im Leistungssport mittlerweile als Trainer und Referent in seiner Running Academy weitergibt, wird im Stadion sein und die Gelegenheit bieten, bei einem kleinen Training ab 11 Uhr teilzunehmen.

Marathonläuferin will fünf Stunden am Stück laufen

Wer danach schon warmgelaufen ist und am liebsten gar nicht mehr aufhören möchte, schließt sich am besten Läuferin Vera Kountouridis an. Die Stuttgarterin hat 2012 das Laufen für sich entdeckt, war im November beim New York City Marathon dabei und hat beim 24 Stunden-Lauf stolze 129,6 Kilometer absolviert – die fünf Stunden am Samstag durchzulaufen, dürfte da schon fast nur Warm-up sein. Bei ihrem Dauerlauf im Stadion freut sie sich auf Begleitung und sagt: „Ich werde die ganzen fünf Stunden laufen – auch um ein Zeichen zu setzen, dass es sich lohnt, zu kämpfen!“

Für die Musik ist gesorgt

Runden zählen ist am Samstag nicht nötig, denn dank der Firma MA:XX Timing geben die Organisatoren Startnummern an alle Läufer aus. Per Chip wird die jeweilige Leistung dann ganz automatisch erfasst. Die Startnummern erhalten die Teilnehmer bei der Anmeldung am Infostand.

Zur Not sollte es Musik aus der Büchse geben, hatte das Organisationsteam zuvor angekündigt, es kommt aber besser! Zu einem Kurzbesuch haben sich nicht nur die Fasnetmusikgruppe Schnorchel-Huaschter angekündigt, die an diesem Tag in Hechingen unterwegs sind, sondern auch das Musikduo Albert und Andrea, die dafür sorgen möchten, dass die Füße von ganz allein den richtigen Takt beim Laufen finden – oder eben beim Mitwippen und Tanzen bei Bratwurst und Punsch.

Keine Langeweile beim Familienausflug

Wer am Samstag einen Familienausflug ins Stadion plant, kann sich sicher sein, dass auch den Kleinen nicht langweilig wird. Als besonderes Schmankerl hat die Bagger Erlebniswelt GbR aus Bisingen angekündigt, einen mobilen Baggerpark aufzubauen. „Und auch hier gilt: Die Einnahmen wandern zu 100 Prozent auf das Spendenkonto des kleinen Tiago!“, betont Ideengeber Heinz.

Tiagos Familie ist selbst vor Ort

Mit Freude blicken die Organisatoren auch den offiziellen Spendenübergaben an die Familie des kleinen Tiago entgegen. Mehrere Firmen und Vereine haben angekündigt, eine größere Spende überreichen zu wollen.

Weiteste Spende kommt aus Neuseeland

Pünktlich zum Veranstaltungsbeginn ab 11 Uhr wird die Familie selbst vor Ort sein, um die Spenden in Empfang zu nehmen. Sogar bis ins Ausland sind die Hechinger Hilfeaufrufe im Rahmen des Spendenlaufs bereits gedrungen. Die vielleicht am weitesten entfernte Spende an Tiago kommt damit aus Neuseeland!

Das könnte dich auch interessieren:

Pezet AG legt Neubau auf Eis Unternehmen in Haigerloch zieht die Bremse Haigerloch