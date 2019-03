Stetten „Hasawedel-Autos“ brauchen einen Aufkleber

Stetten / Franz Buckenmaier

Stettener Narren beschließen: Die Bollemer müssen in ihrem Nachbarort strenge Umweltauflagen beachten.

Im Hechinger Stadtteil Stetten wurde am Abend des Auseliga beim Narrenbrunnen am Rathaus die Fasnet ausgerufen. Traditionell wurde das Brauchtumsspiel vom „verschreckten Hagen“ aufgeführt, nachdem die Schalmeienkapelle die Besucher der Veranstaltung in närrische Stimmung versetzt hatte. Dann wurde der unfolgsame Hagen durch Hagenfutterer Gerd Kleinmaier und Narrenbüttel Simon Golias dem Hohen Närrischen Rat vorgeführt, und der Narrenbüttel fragte an, was mit dem Tier geschehen soll.

Nach eingehender Beratung wurde beschlossen, der Hagen soll durch den Narrenbüttel mit einem Schuss erschreckt werden. Das Gewehr wurde diesem vom Ratsvorsitzenden (Alex Hönes) übergeben. Dieser löste einen Schuss aus, und der Hagen fiel tot um. Die Schalmeienkapelle stimmte den Stettener Narrenmarsch an, und die Maskenträger zogen in einer Polonaise zum toten Tier und rund um dessen Körper.

Anschließend rief der Narrenbüttel zehn kräftige Narren auf, die unter Führung des Narrenbüttels den Hagen auf einer großen Trage aus dem Blickfeld der Besucher trugen.

Dann zitierte der Narrenbüttel den Ortsvorsteher Hannes Reis vor den Hohen Närrischen Rat. Obwohl dieser dem Publikum die zahlreichen erfolgreichen Veranstaltungen, die in Stetten im vergangenen Jahr abgelaufen sind – wie Stetten-Fußballturnier, Blasmusik im Klostergarten, Stetten singt, Klosterweihnacht und die Verleihung des Sonderpreises im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – vortrug und versicherte, dass in Zukunft kein verunstalteter Weihnachtsbaum mehr am Rathaus aufgestellt werde, sondern der große Tannenbaum im Klostergarten als Weihnachtsbaum geschmückt werde, forderte der Narrenbüttel ihn auf, die Rathausschlüssel an den Narrenrat auszuhändigen.

Nachdem Hannes Reis diesen Befehl befolgt hatte, gab Narrenbüttel Simon Golias in seiner ersten Amtshandlung bekannt, dass in Stetten ein Abgasmessgerät aufgestellt wurde. Erkenntnis: In Stetten sei die Luft so rein wie nirgends sonst, weshalb durchfahrende „Hasawedel-Autos“ einen Aufkleber in vier Kategorien, nämlich Schadstoffgruppe 2 Rot, 3 Gelb, 4 Grün und 6 Blau, tragen müssten. Ortsvorsteher Hannes Reis bekam einen Prototyp des Aufklebers ausgehändigt. Der Büttel verkündete dann, dass man derzeit aber in Stetten noch edel sei und alle vier Schadstoffstufen aus Boll noch durchfahren lasse.

Die Kapelle des Musikvereins Stetten spielte schließlich auf, und das Publikum sang das Lied „Stettener Fasnet“ von Karl Roth. Die Stimmung blieb den Abend über prächtig.