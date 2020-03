Großes Kino beim Landesligisten TSV Trillfingen: Die Fußballer vom Wollensack standen am Samstag im Rampenlicht eines Kamerateams, das im Auftrag der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) samt Beleuchter und Maskenbildner angereist war. Die DKMS möchte die Geschichte der Trillfinger Kicker nutzen, um weitere Amateurvereine in Deutschland zu animieren, auch ihrerseits Registrierungsaktionen für den Kampf gegen den Blutkrebs zu starten.

„Mein Club gegen Blutkrebs“

Hintergrund dafür ist die Aktion „Fußball-Helden – mein Club gegen Blutkrebs“ des DFB und Fußballstar Jérôme Boateng, an der sich die Trillfinger Fußballer am 18. August 2015 beteiligt hatten. Bei einer Typisierungsaktion in Trillfingen konnten damals insgesamt 55 Neuspender und -spenderinnen gewonnen werden.

Aus diesen registrierten Spendern gingen mittlerweile sieben Stammzellenspender hervor. Mit dieser enormen Erfolgsquote, die in Deutschland wohl einmalig ist, prädestinierten sich die Trillfinger Fußballer für eine neue Aktion der DKMS. Mit dieser Kampagne sollen noch mehr Fußballvereine auf die Spendenbereitschaft aufmerksam gemacht, noch mehr Registrierungsaktionen in den Vereinen gestartet werden.

Alle Sieben im Porträt

Das Gesicht der Kampagne wird der TSV Trillfingen sein, insbesondere die sieben Spender. Sie wurden allesamt porträtiert. Videosequenzen mit ihnen wurden gedreht, in denen die spendablen Fußballer im Originalton ihre eigene Geschichte und die ihrer Stammzellenspende erzählen. Zudem wurden die Registrierungsaktion und kleine Aktionsszenen nachgestellt. Begleitet wurde die Aktion von Christian Werheid. Er ist bei der DKMS für den Bereich Spenderneugewinnung im Sportbereich zuständig.

Laut seiner Aussage war es das erste Foto-/Videoshooting in dieser Art. 2015 startete der langjährige DKMS-Unterstützter Jérôme Boateng eine eigene Kampagne für die DKMS, um auf den Kampf gegen den Blutkrebs aufmerksam zu machen.

Nun wolle die Deutschen Knochenmarkspenderdatei zudem mit einer Kampagne mit einem echten Amateurverein das (lebensrettende) Thema ins Gedächtnis rufen, so Werheid. Und da seien die sieben Fußballer des TSV Trillfingen, die sieben anderen Menschen eine Chance auf ein Weiterleben ermöglichten, das beste Beispiel.