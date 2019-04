Mit ihrem neuen Tanz „Im Tal der Farben“ siegten die Tänzer aus Stein beim Ried Contest in Bürstadt.

Das nennt man den verdienten Lohn aller Mühen: Die „Flotten Hosen“ haben sich im hessischen Bürstadt mit 19 Männerballett-Gruppen gemessen und den ersten Platz geholt.

Die Stimmung war vom ersten Tanz an super. Nach dem ersten Block mussten sich die sieben Männer vom TSV Stein, die die Startnummer 8 hatten, umzuziehen. Und dann ging es auch schon los. Nach dem Einmarsch begann die Geschichte „Im Tal der Farben“, wo der schwarze Mann der Bevölkerung ihre Farben und somit ihre Lebensfreude entzieht. Die Bewohner machen sich auf, um beim schwarzen Mann ihre Farben wiederzufinden. Die gute Fee sagt ihnen, wo sie suchen müssen, und so gelangen sie dann zu einer Kugelbahn, die ihnen die Farben wieder bringt. In ihren bunten Anzügen und mit Lichteffekten zeigten die „Flotten Hosen“, wie Lebenslust aussieht. Mit tollen Schrittkombinationen und einer begeisternden Choreographie zu mitreißender Musik zog die Gruppe das Publikum sofort in ihren Bann. Nach schweißtreibenden zehn Minuten Tanz durften die „Flotten Hosen“ die Bühne mit ihrem Abmarsch verlassen.

Wie es unter den Männerballetten üblich ist, wurde im Anschluss jede weitere Gruppe gefeiert. Bei der Siegerehrung stieg die Spannung ins Unermessliche. Auf einmal hieß es: „Die Flotten Hosen haben den ersten Platz erreicht.“ Voller Begeisterung nahmen die Männer den Preis entgegen und feierten mit den Organisatoren, Helfern und anderen Männerballetten bis in die frühen Morgenstunden. Nach einer kurzen Nacht kamen die Flotten Hosen mit ihrer Trainerin Alexandra Supper und vier mitgereisten Fans wieder in Stein an.

Die „Flotten Hosen“ freuen sich nun schon auf das nächste Ereignis, ihr eigenes 1. Hohenzollern-Gaudi-Turnier für Männerballette zusammen mit der Narrenzunft Jägi am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in Rangendingen mit elf Männerballetten und einigen Showacts.