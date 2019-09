Munter weiter geht jetzt das Liveprogramm im Gewerbegebiet Lotzenäcker. Das „Kiss“ serviert am bevorstehenden Freitag, 13. September, ab 20 Uhr gleich drei Bands. Im Mittelpunkt steht „Edge of Blame“ aus Biberach. Die fünf Musiker präsentieren die Titel ihres Debütalbums „Predictend of my Soul“. Ebenfalls auf der „Kiss“-Bühne sind am Freitagabend „Jaylbreak“ aus Albstadt und „Universal Monkey Theatre“ aus Tübingen.

Ein Mix aus Hardrock und Blues

Die Biberacher Band kombiniert Hardrock und Blues, schon hat man den perfekten Sound, wurde 2013 gegründet, hatte das erste Demo „Overdose“ und diversen Shows, unter anderem mit „Kissin’ Dynamite“ und „Jaded Heart“. Im vergangenen Jahr hat das Quintett den überfälligen Plattenvertrag bei „7 Hard Records“ unterzeichnet. Das Debütalbum erscheint in idesem Monat weltweit.

Rock, ganz traditionell

Für die Aufnahmen im BA Audiolabs Studio, produziert von Benny Fetscher und Stefan Mohr, fand sich „Edge of Blame“ in dieser Besetzung ein: Stefan Mohr (Gesang), David „Gautscho“ Bredlow (Gitarren), Thomas „Tom“ Metzner (Gitarren), Maco „Mo“ Prinz (Schlagzeug), Jochen „Jo“ Ernst (Bass). Herausgekommen sind zehn Songs, geprägt durch traditionellen Rock und Blues mit modernen Grooves.

