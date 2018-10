Hechingen Frauenwirtschaftstage in Hechingen eröffnet

Frauenwirtschaftstage in Hechingen eröffnet

Hechingen / Von Sabine Hegele

Das Thema der 1. Frauenwirtschaftstage in Hechingen am Donnerstagabend: „Digitale Zukunft mit Frauen gestalten“.

Die Frauenwirtschaftstage, am Donnerstagabend zum ersten Mal in Hechingen, sollen, geht es nach der Ersten Beigeordneten Dorothee Müllges, „die Unternehmen für die Chancen einer modernen Wirtschaftskultur mit Frauen in Führungspositionen“ sensibilisieren. Es gehe darum, die kollektive Intelligenz aller Menschen zu nutzen, zumal die Digitalisierung früher oder später jeden tangieren werde. Woraus sich neue Berufsprofile und -felder entwickelten. Dorothee Müllges Vision: Ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe über Hierarchien, über Generationen und Kulturkreise hinweg. Nicht von ungefähr sei die Stadt Hechingen im kontinuierlichen Dialog mit der Wirtschaft, gelte es doch, Knowhow zu bündeln und Impulse für die Zukunft zu setzen.

Mehr darüber erfahren wollten in der Villa Eugenia zwar nur wenige Frauen, die aber waren voll bei der Sache und scheuten sich nicht, nachzuhaken und nachzufragen. Somit hatte der vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft mitinitiierte Abend sehr wohl seine Berechtigung. Als Verbandsbeauftragte im Zollern­albkreis hatte Christine Wolf die interessierten Frauen willkommen geheißen.

Wie sich die Buchhaltung 4.0 beziehungsweise die Rationalisierung durch die Digitalisierung in der Praxis darstellt, darüber referierten zunächst Ingeborg Zeljak und Christoph Stärr aus der Reutlinger Steuerberaterkanzlei Zeljak + Tempel GmbH.

Und sie machten deutlich: „Digitalisierung ist keine Krankheit“. Vieles werde anderes – und in Teilen einfacher. Dazu warteten die beiden Experten mit Beispielen aus dem täglichen Arbeitsleben auf. Auch machten sie deutlich, dass es zwischen der Rechnung auf Papier und der elektronischen Rechnung keinen Unterschied gibt.

Jessica Klapper vom Fraunhofer Institut hielt es in ihren Ausführungen über die Digitalisierung im schwäbischen Mittelstand eher praktisch – schließlich kommt sie als Ingenieurin aus dem produzierenden Bereich. Sie wusste, dass sich die Gestaltungsprinzipien für die zukünftige Arbeit verändern. Die sogenannten Future-Work-Trends führten zu einem Anpassungsdruck. „Wie qualifiziere ich erfahrene Mitarbeiter weiter – und wie die jungen, nachfolgenden?“

Hier gelte es, Zeit und Ressourcen sinnvoll zu nutzen, immer in dem Bewusstsein: Ohne Mensch keine Industrie 4.0. Mit dem Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch digitale Vernetzung.

Trends zur Gestaltung der Produktion 4.0 gibt es, weiß Jessica Klapper, zuhauf. Zum Beispiel vernetzte Arbeitsplätze, bei denen Menschen, Maschinen und Systeme Daten in Echtzeit austauschen. Digitale Hilfsmittel (vornehmlich aus dem Bereich der Produktion) dafür: die Daten-Uhr oder die Datenbrille. Oder auch kontextsensitive (personalisierte) Arbeitsplätze. Assistierende Arbeitsplätze gehören ebenso dazu, wobei die Kontrollverteilung zwischen Mensch und Technik im Auge zu behalten sei. Nicht zu vergessen intuitive Arbeitsplätze, die das Arbeiten so leicht, weil selbstverständlich, machen wie das Bedienen des iPhones.