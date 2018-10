Balingen/Binsdorf/Grosselfingen „Black Pearl“-Prozess ist eröffnet

Balingen / Matthias Badura

Wer war schuld am tödlichen Unfall des Binsdorfer Fasnetsumzuges 2016? Zwei Grosselfingern wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Vor dem Amtsgericht Balingen eröffnete gestern der Prozess um den tödlichen Unfall, bei dem im Januar 2016 beim Binsdorfer Umzug die Verkleidung des Fasnets-Schiffes „Black Pearl“ durchbrach und eine 32-Jährige in die Tiefe stürzte. Sie erlitt dabei so heftige Kopfverletzungen, dass sie noch am Ort des Geschehens starb.

Angeklagt sind zwei Grosselfinger. Der eine ist der Chef der Grosselfinger Hainburg-Piraten, denen die „Black Pearl“ gehört, der andere war am Unglückstag der Fahrer des Schleppers, der den zehn Meter langen Wagen mit dem Aufbau zog. Beiden wirft die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vor.

Der jüngere der beiden Angeklagten räumte gestern ein, dass das Fasnetsschiff nur ein einziges Mal, nämlich im Jahr 2016, vom TÜV geprüft wurde, seither aber nie mehr. Eine jährliche Nachinspektion habe nicht stattgefunden und notwendige Einzelgenehmigungen, mit dem Wagen an den jeweiligen Umzügen fahren zu dürfen, habe man nicht eingeholt – das habe man verschlafen.

Zugleich wies der Angeklagte die Verantwortung für das Unglück von sich. Die Gruppe, der die tödlich verunglückte Frau angehörte, sei zusammen mit anderen Narren beinahe überfallartig in die „Black Pearl“ eingedrungen und er habe keine Möglichkeit gehabt, sie wieder hinaus zu werfen. Zumal alles unglaublich schnell vor sich gegangen sei.

Der Fahrer sagte dazu, er habe nichts von der Anwesenheit der anderen Narren auf dem Schiff mitbekommen und sei losgefahren. Hätte er es gewusst, hätte er sich nicht von der Stelle bewegt.

Doch Mitglieder der anderen Gruppe, allesamt Mitglieder der Binsdorfer Stadtkapelle, schilderten es anders. Sie seien einer nach dem anderen ins Schiff gegangen und hätten vom Deck herab gespielt. Es seien mehrere Minuten vergangen, ehe sich der Schlepper in Bewegung setzte. Kein Gedränge, kein Geschubse.

Der Rest ist unstrittig, sechs Musikanten standen auf Deck am Bug, darunter die 32-Jährige, die sich als einzige kurz darauf hinhockte und mit dem Rücken gegen die Verkleidung lehnte – wohl weil es regnete und windete und sie sich in dieser Position gegen Kälte und Nässe schützen wollte.

Dann brach die Verkleidung durch, die Frau stürzte rückwärts in die Tiefe zwischen den Schlepper und den Anhänger. Laut den Ermittlungen der Polizei wurde sie noch über acht Meter mitgeschleift, ehe das Gespann zum Stillstand kam. Zu dem Zeitpunkt war sie, den Darstellungen, unter dem linken Vorderrad des Schiffes eingeklemmt. Ursächlich für ihren Tod waren jedoch die schweren Kopfverletzungen, die sie sich beim Sturz und beim Mitschleifen zugezogen haben muss.

„Ich habe noch ihre Füße nach oben kippen sehen“, berichtete einer ihrer Kameraden gestern vor Gericht. „Plötzlich war sie weg“, erzählte ein anderer. Eine weitere Zeugin war stellenweise kaum zu verstehen, weil sie bei der Erinnerung die Tränen und das Schluchzen nicht zurückhalten konnte. Man merkte ihnen den Schock über das Unfassbare noch an . Der vielleicht noch größer war, wenn das überhaupt möglich ist, weil die ganze Gruppe an diesem Umzug so dermaßen fröhlich gewesen sein muss. Einer feierte Geburtstag und neben einem weiteren Paar hatten auch das Opfer und ihr Freund, der sich ebenfalls auf der „Black Pearl“ befand, ihre baldigen Hochzeit im Blick.

Mitgenommen wirkten am gestrigen Prozesstag aber auch die beiden Angeklagten. Beide sprachen ihr Bedauern über das Geschehene aus und bezeugten der Familie der Toten und ihren Freunden ihr Beileid.

An den kommenden Verhandlungstagen, die für Donnerstag und Freitag vorgesehen sind, sollen außer weiteren Zeugen auch Sachverständige zu Wort kommen. Sie werden darüber urteilen müssen, in welchem Zustand sich die über sechs Jahre alte „Black Pearl“ befand. Staatsanwältin Kristine Selig geht davon aus, sie sei stellenweise morsch gewesen. Dem widersprach der Piraten-Sprecher. Zwar stand der Wagen während es Jahres abgedeckt im Freien unter einer Plane, aber vor jeder Saison habe man ihn inspiziert und entsprechend ausgebessert oder repariert.