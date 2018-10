Balingen/Bisingen/Grosselfingen „Black-Pearl“-Prozess ist eingestellt

Der Bug der „Black Pearl“ in fröhlichen Fasnetszeiten. Am Donnerstag wurde die linke Außenverkleidung dem Gericht vorgeführt. Durch sie war die tödlich verunglückte Umzugsteilnehmerin im Januar 2016 durchgebrochen. Ein Sachverständiger kam zu der Ansicht, dass die Verkleidung an entscheidenden Stellen „verfault“ war. Fraglich erschien unter anderem, ob man das selbst bei einer amtlichen Inspektion bemerkt hätte. Das Bild rechts zeigt Verteidiger Kaulmann (links), Richterin Gekeler (Mitte) und Staatsanwälting Kristina Selig am ersten Tag des Prozesses, der am Donnerstag überraschend schnell endete. © Foto: Archiv

Grosselfingen/Binsdorf / Matthias Badura

Amtsrichterin Doris Gekeler, Staatsanwältin Kristina Selig und die Verteidiger der beiden Angeklagten, Rüdiger Kaulmann und Dr. Christian Müller (beide Hechingen), einigten sich am zweiten Tag des „Black Pearl“- Prozesses auf eine Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung einer Geldauflage. Der jüngere der beiden Angeklagten soll 4000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen, der ältere 1500 Euro.

Der Jüngere war Mitglied der Fasnetsgruppe Hainburg-Piraten, deren Angehörige überwiegend aus Grosselfingen, aber auch aus umliegenden Gemeinden stammen. Wie berichtet, stürzte im Januar 2016 beim Fasnetsumzug in Binsdorf eine 32 Jahre alte Umzugsteilnehmerin vom Fasnetswagen der Piraten („Black Pearl“) und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Im Prozess vor dem Amtsgericht Balingen ging es darum, ob der jüngere Angeklagte als ein führendes Mitglied der Piraten etwaige Mängel an dem von der Gruppe selbst gebauten Fasnetswagen zu verantworten hat.

Der ältere Mann war an dem Unglückstag der Fahrer, des Schleppers, der die „Black Pearl“ zog. Wie dem jüngeren wurde ihm fahrlässige Tötung vorgeworfen, da die Staatsanwältin zunächst davon ausging, dass er mit verantwortlich dafür war, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls Personen auf dem Wagen befanden, die sich dort hätten gar nicht aufhalten dürfen.

Die „Black Pearl“ hatte im Januar 2010 eine Betriebszulassung erhalten, die hätte jährlich erneuert werden sollen. Wäre aber in dem Fall der Aufbau regelmäßig von vorne bis hinten durchgecheckt worden? Oder hätten die Ämter lediglich einen neuen Stempel aufgedrückt? Das erschien fraglich. Auch, so die weitere Überlegung, könnten am Tage der Inspektion andere Wetterbedingungen herrschen, als an den Umzugstagen. Dann hätte man möglicherweise die Schwachstelle ebenfalls nicht entdeckt beziehungsweise sie wäre womöglich noch gar nicht vorhanden gewesen.

Die Schwachstelle? Das war die Bugverkleidung, hinter die sich die verunglückte Umzugsteilnehmerin kauerte. Die Bordwand brach unter ihrem Gewicht nach hinten durch; die Frau stürzte, wurde vom Wagen erfasst und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu.

Zum Zeitpunkt als die Betriebserlaubnis für die „Black Pearl“ erteilt wurde, erfüllte sie laut dem damaligen Gutachter alle Unfallvorschriften. Ob die aber ausreichend und umfassend gewesen wären, auch damals diesen speziellen Unfall zu verhindern, war ebenfalls fraglich.

Auch konnte nicht nachgewiesen werden, dass der jüngere der beiden Angeklagten hauptverantwortlich für den Bau und die Wartung des Schiffes war. Das erledigte die Gruppe gemeinsam. Ähnlich groß war die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Angeklagten. Er konnte nicht sehen, was sich hinten unzulässigerweise auf dem Wagen tat.

Am Schluss sah das Gericht die gesamten Umstände milder. Eine längere Liste von Zeugen, die am Freitag und möglicherweise noch an weiteren Tagen hätten aussagen sollen, wurde ausgeladen, der Prozess ist vorläufig beendet und wird mit Bezahlung der Auflage endgültig eingestellt.