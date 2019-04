Fest und unerschütterlich steht sie da, die „Stairway“ aus Basaltstein, die zugleich so filigran und schwebend wirkt, dass ihre Ambivalenz geradezu greifbar ist. Die Treppe, die den Betrachter zwar nicht direkt in den Himmel, dafür aber in die schöpferische Welt des Bildhauers Josef Nadj zu führen vermag, ist eines von vielen Werken, die seit Sonntag in der Villa Eugenia zu sehen sind. Neben Nadjs Skulpturen und Zeichnungen auf Büttenpapier sind es die Bilder von Albrecht A. Bopp, in denen sich Technik und Natur verbinden und die in ihrer „kantigen Konsequenz“ alle Blicke auf sich ziehen.

Hier scheinen sich zwei Kunstschaffende gefunden zu haben, die in traumwandlerischer Sicherheit ihren künstlerischen Freiraum ausreizen. Jeder auf seine ureigene Weise, doch stets „art – gerecht.“ Doch was bedeutet diese „Art-Gerechtigkeit“, bezogen auf die Kunst? Dieser Frage ging Michael Zerhusen nach, der in die Ausstellung einführte. Am ehesten sei hinter dem Wortspiel wohl der Satz „Artgerecht ist nur die Freiheit“ zu vermuten, mutmaßte er.

„Was die Künstler, die beide in Horb leben, produzieren, kommt ziemlich unterschiedlich daher“, konstatierte Zerhusen. Die abstrakten, oft archaisch anmutenden Formen der Skulpturen Josef Nadjs würden einen aufregenden Kontrast zu den durchstrukturierten Landschaften Albrecht A. Bopps bilden, in denen Architektur und Maschinen mit der umgebenden Natur zu einem Großen und Ganzen verschmelzen. Nicht nur dies, auch die unterschiedliche Arbeitsweise – auf der einen Seite mit Borhammer und Schleifmaschine, auf der anderen mit Pinsel und Kunstharzlack – scheinen das Trennende und Widersprüchliche in den Vordergrund zu stellen. „Aber „art-gerecht“ ist das allemal, beide entsprechen auf ihre Weise dem Anspruch Kunst – mit vorausblickender Kreativität und handwerklicher Perfektion.“

Josef Nadj setzt sich sowohl in seinen Skulpturen als auch in seinen grafischen Arbeiten mit dreidimensionalen Problemstellungen auseinander. Bei ihm gerät der schöpferische Akt zu einer Suche nach räumlichen Strukturen, nach Bewegung und Verteilung von Lasten. „Kurz: nach einer Art Balance zwischen dem Auf-Bruch und dem Gefüge, also eine Konstellation, in der sich einzelne Elemente ergänzen und einander Halt geben“, so der Experte.

Wuchtig und massiv, aber zugleich von einer schwebenden Leichtigkeit kommen die Skulpturen daher, die mal die rauen, widerspenstigen Seiten des Materials erkennen lassen, mal glatt geschliffen sind. Nadjs bricht seinen Werkstoff oft regelrecht auf. Gleichsam „ein eliminierender Prozess, an dessen Ende er zum Kern seiner Imagination vordringt, zu einem räumlichen Objekt, dessen gestalterische Anlage er längst vor Augen hat.“

In den Bildern Albrecht A. Bopps gehen Technik und Natur eine ungewöhnliche Verbindung ein, „kommen so unverschämt gleichwertig daher“, dass man fast sagen könnte „hier wächst zusammen, was nicht zusammen gehört“. Apparaturen des Fortschritts strahlen bei ihm jedoch keine zerstörerische Macht aus. In Werken wie „Tektonik im Enztal“ führen Landschaft und Technik vielmehr eine friedliche Koexistenz. Ihr Verhältnis bleibt aber doch ambivalent.

Immer wieder kommt die Vorliebe des Malers für konstruktive Elemente und Strukturen zum Tragen, bricht sich in „Architekturlandschaften“ Bahn, die Industrieanlagen oder Stadtansichten in den Blickpunkt rücken. „Das alles ist für Bopp, der allein malerischen Maßgaben folgt, so ästhetisch wie die Natur.“ In seinen Werken abstrahiert er die Wirklichkeit, schafft neuen Zusammenhang, neue Räume, neue Realität.