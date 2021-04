Bundesweit haben am 1. April Eltern, einem Facebook-Aufruf folgend, gegen die Maskenpflicht an Schulen, gegen Corona-Tests, gegen einen Impfzwang (den es nicht gibt) und gegen das, was sie „Maßnahmen-Irrsinn“ nennen, demonstriert.

Elternprotest auch vor dem Junginger Rathaus

Auch auf den Treppen ...