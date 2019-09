Ortsvorsteherin Meta Staudt hat’s zur Eröffnung versprochen und die Vereinsgemeinschaft hat es wahr gemacht: Die 43. Dorfhockete in Boll war wieder ein rundum gelungenes Fest.

Feinstes Sommerwetter, kalte Getränke und leckeres Essen – bei der 43. Dorfhockete am Wochenende in Boll wurde wahrlich wieder fürstlich gefeiert. Für beste Unterhaltung sorgten ein Walking-Lauf, ein Kegelturnier unter freiem Himmel und vor allem aber die „Jauchzaaa“ auf der Bühne.

50 Läufer machen den Auftakt

Boll war zwei Tage im Ausnahmezustand. Aber nicht nur die Einwohner des idyllischen Örtchens am Fuße der Burg Hohenzollern lockte die 43. Dorfhockete in die Ortsmitte. Auch zahlreiche Besucher von außerhalb strömten an beiden Tagen nach Boll, um sich von dem bestens ausgeklügelten Verköstigungs- und Unterhaltungsprogramm der Boller Vereine verwöhnen zu lassen.

Der inoffizielle Startschuss zur Dorfhockete fiel bereits am Samstagnachmittag beim inzwischen schon traditionellen Walking-Lauf. An dem Sportevent nahmen wieder an die 50 Läufer und Läuferinnen teil. Als dann alle wieder in der Ortsmitte eingetroffen waren, folgte die offizielle Eröffnung der beiden Festtage durch den Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Boll, Ralf Hähn, und Ortsvorsteherin Meta Staudt. Die Dorfchefin gab sogleich die Losung aus: „Wir sind bereit für eine lange Nacht!“

Kegeln unter freiem Himmel

Und so kam es dann auch. In einer lauen Sommernacht boten die Musikanten von „Jauchzaaa“ bestes Material für die Ohren und zum Mittanzen. So lange auf der Bühne „gejauchzaaat“ wurde, waren die Festbesucher vor allem um den Weinbrunnen herum versammelt. Gegen später, nach dem musikalischen Programm, zog es dann noch viele in den Ratskeller, in die Bar im Jugendraum und an die Cocktailbar im Zelt des Bürgervereins.

Zuvor sorgte am Samstag noch ein kleines Outdoor-Kegelturnier für eine Riesengaudi bei Jung und Alt. Immerhin gab es für „alle Neune“ Verzehrgutscheine zu gewinnen, die direkt an den Festständen eingelöst werden konnten. Die Kegelbahn unter freiem Himmel war auch am Sonntagmittag vor allem für die kleinen Besucher noch eine Attraktion. Aber auch an der Hüpfburg hatten die Kinder ihren Spaß. Außerdem gab es in der Ortsmitte wieder einen kleinen Flohmarkt von Kindern für Kinder.

Da am Sonntag ebenfalls die Sonne schien, war auch dieser zweite Festtag ein Erfolg und ein gelungener Abschluss der diesjährigen Bollemer Dorfhockete. Musikalisch sorgten am Sonntag der Musikverein Schlatt und die Bauernkapelle Geislingen für beste Unterhaltung.

An Besuchern aus nah und fern und engagierten Helfern aus allen Boller Vereinen mangelte es am Wochenende jedenfalls nicht und so schwingt jetzt schon ein kleines bisschen Vorfreude auf die 44. Hockete im nächsten Jahr mit.

