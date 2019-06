Das Amtsgericht verurteilte einen 38-Jährigen wegen Bedrohung und Beleidigung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung.

Telefonisch, per SMS und per WhatsApp hat er seine Ex-Freundin und Mutter der gemeinsamen Tochter beleidigt und bedroht – mehrfach und massiv. Dafür verurteilte ihn das Hechinger Amtsgericht am Mittwoch zu einer Haftstrafe von vier Monaten und zwei Wochen – ohne Bewährung! Der 38-jährige Angeklagte war ohne Rechtsbeistand vor Gericht erschienen und räumte ein, dass „vieles gesagt wurde“, nicht nur von ihm, sondern ebenso von seiner Ex-Freundin („zu einem Streit gehören immer zwei“) – an den genauen Inhalt der verbalen und schriftlichen Auseinandersetzungen könne er sich aber nicht erinnern.

Die Mutter seiner Tochter sehr wohl. Schon früh, bereits im Sorgerechtsstreit um das gemeinsame Kind, hatte sie einen Rechtsanwalt verpflichtet, der ihr auch danach beratend zur Seite stand (und noch immer steht). So dokumentierte die 30-Jährige die Nachrichten ihres Ex-Partners, die zuletzt in der Bedrohung mündeten: „Ich schwöre, ich werde dich umbringen… ich weiß jetzt alles… wären wir in der Türkei, hätte ich dich schon umgebracht.“ Auch den neuen Freund der jungen Türkin ging der Angeklagte (der in Hechingen geboren und in Bisingen aufgewachsen ist, aber türkische Wurzeln hat) an. Er werde ihn, sollte er ihm begegnen, mit dem Messer „abstechen“. „Scheißegal“ sei ihm, dass er „auf Bewährung“ sei.

Fast harmlos nehmen sich ob dieser Bedrohungen die Beleidigungen aus, die der 38-Jährige – der seit Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und schon lange Zeit krankgeschrieben ist – an seine einstige Lebensgefährtin gerichtet hat. Zuhauf nannte er sie eine Schlampe, eine billige Hure und anderes mehr.

Vor allem aber die massiven Drohgebärden hätten sie in Angst versetzt, sagte sie am Mittwoch dem Gericht. Und auch ihr neuer Partner hatte Angst. Die griff schließlich ebenso auf deren Familien über, denn auch die kontaktierte der Angeklagte. Den Vater der jungen Frau forderte er auf, er möge seine „wertlose“ Tochter zurück in die Türkei holen; erst in der vergangenen Woche, also nur wenige Tage vor der Hauptverhandlung am Mittwoch, schrieb er der Cousine der 30-Jährigen, seine Ex möge „verrecken“.

Die Staatsanwaltschaft attestierte dem Angeklagten in ihrem Plädoyer eine „ungünstige Sozialprognose“, zumal er sich schon in der Vergangenheit nicht an Bewährungsauflagen gehalten habe. Und das wohl auch zukünftig nicht tun werde. Das veranlasste die Staatsanwaltschaft zur Forderung einer Haftstrafe von vier Monaten und zwei Wochen – im Gefängnis abzusitzen.

Das Gericht folgte der Staatsanwaltschaft voll umfänglich. „Ich schicke niemanden gerne ins Gefängnis, aber manchmal muss es einfach sein“, sagte der Richter. Für den Angeklagten gelte genau das, denn obwohl dieser nach eigenem Bekunden „mit der Sache abgeschlossen“ habe, sei eben das nicht der Fall. Wobei dem 38-Jährigen nach eigener Aussage auch Bewährungsauflagen „scheißegal“ seien. Zwar könnten, so der Richter, in Beziehungsstreitereien auch mal beleidigende Worte fallen, wenn man aber einen Menschen mit dem Tod bedrohe, gehe das eindeutig zu weit. Das gelte ebenso für Beleidigungen „auf sexueller Grundlage“. Eine Bewährung sei dann nicht mehr möglich.