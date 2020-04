Eine Gruppe von Motorradfahrern, die gemeinsame Ausfahrten unternahmen, legte den Grundstein für den MSC Stetten e.V.. Nach diversen Ausflügen entschieden die Biker, sich in einem Club zu organisieren. Von diesem Tag an planten sie verschiedene feste Veranstaltungen und organisierten regelmäßige Ausfahrten. Natürlich mussten auch Mitglieder gewählt werden, die diese Aufgaben übernahmen. Hans-Jürgen Pfeffer übernahm Verantwortung und ging als erster Vorsitzender aus der damaligen Gründungsversammlung am 7. April 1990 hervor. Er führte den MSC in den Jahren 1990 bis 1999.

Holger Pfeffer übernimmt Vorsitz

Mit vereinskonformen Strukturen war der zunächst als Club organisierte MSC entstanden und hatte feste Termine in seinem Jahreskalender. Die Bezeichnung MSC stammt auch aus dieser Zeit und steht für die Abkürzung Motor-Sport-Club. Motoren und Motorräder, aber auch der Motorsport allgemein, bildeten die Basis der Interessengemeinschaft. Im Januar 1999 übernahm Holger Pfeffer das Amt des Vorsitzenden und löste damit Hans-Jürgen Pfeffer an der Spitze des Vereins ab. Im Jahr darauf folgte die Eintragung ins Vereinsregister: Seit dem 14. Januar 2000 trägt der MSC das Kürzel e.V..

Legendär und weit über die Grenzen Haigerlochs hinaus sind die jährlichen MSC-Feste in guter Erinnerung . Immer zum Start in die neue Motorradsaison wurde – meist kurz nach Ostern – das Saisoneröffnungsfest mit Live-Bands im Festzelt gefeiert. Rockmusik, Lagerfeuer und öfter auch noch eine Mitternachtsüberraschung kamen bei den vielen Gästen immer gut an.

Italien: favorisiertes Ausflugsziel

Ebenso traditionell sind die Frühjahrs- und die Herbstausfahrten. Die viertägigen Frühjahrsausflüge führten die Mitglieder in komfortablen Fahrten inklusive Gepäckbus und Sozius in viele europäische Regionen. Länder wie Österreich, Frankreich, Schweiz, Tschechien und verschiedene Regionen in Deutschland standen auf dem Programm. Als Hauptzielregion bildete sich jedoch Italien mit seinen norditalienischen Seen und den südlichen Alpengebirgen heraus.

Die Ausflüge im Herbst „rein unter Männern“ runden die jährlichen Mehrtagesausfahrten ab. Vereinsfreundschaften mit Bikern anderer Regionen sind dabei entstanden. Holger Pfeffer kann sich noch gut an den zufälligen Erstkontakt 1993 mit Tom Mayr, einem Biker und Metzger aus Erding, erinnern. „Wir konnten als Nachfahrer zum Erdinger Volksfest unsere restliche Gruppe, die bereits morgens fuhr, nicht finden. Handys gab es damals noch nicht und wo unsere Zelte aufgeschlagen waren, wussten wir nicht. Aus dieser Situation ergab sich eine Übernachtungsmöglichkeit bei Tom zuhause, aus der eine Freundschaft bis zum heutigen Tage entstanden ist.“

In der Dorfgemeinschaft integriert

Seit über einem Jahrzehnt ist das Führungsteam des MSC unverändert, was sicherlich auch ein Beweis für die Geschlossenheit und das Miteinander im Verein ist. Folgende Stettener unterstützen Holger Pfeffer bei dessen Vereinsführung: Wilfried Rebbe (Vize), Gerhard Lachenmaier (Kassierer), Armin Bauer (Schriftführer) sowie Martin Guth, Dieter Higi, Jürgen Pfeffer und Michael Sauter als Beisitzer. In der Spitze über 70 Mitglieder, zählt der MSC Stetten heute 55 Mitglieder. In der Gemeinde Stetten und in der Vereinsgemeinschaft fest integriert, bringt sich der MSC auch in die Dorfgemeinschaft ein und unterstützt bei Bedarf andere Stettener Vereine. Er übernimmt beispielsweise auch Verantwortung bei den Stettener Dorffesten und nimmt regelmäßig am Fasnetsumzug teil.

Den 30. Geburtstag wollte der Verein am 4. Juli 2020 mit einem Sommer-Jubiläumsfest beim Fischerhäusle mit Rockmusiker, Gerd Rube feiern – mal sehen ob die aktuelle Corona-Pandemie dies zulässt?

