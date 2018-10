Höfendorf 26. Bachkuchefescht mit viel Musik

Höfendorf / Michael Tschek

Der Einladung der Musikkapelle Höfendorf zum Bachkuchefescht sind wieder viele Besucher gefolgt.

Wenn die Höfendorfer Musikanten zum Bachkuchefescht vor dem Back- und Schlachthaus einladen, dann zieht es nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele Freunde der traditionellen Blasmusik aus der Nachbarschaft zu dieser Hockete an.

So war es selbstverständlich, dass das Zelt in der Kesslerstraße gut am Wochenende gefüllt war – trotz Regen sowie sogar erstem Schneefall. Sechs Musikkapellen und kulinarische Köstlichkeiten wie Zwiebelbeete, selbstgemachte Brezeln, Bratwürste und Schnitzel sorgten für eine gemütliche Atmosphäre bei Groß und Klein.

Auftakt mit Böllerschüssen

Wohlwissend, dass es um diese Jahreszeit auch schon einmal kälter werden könnte, hatten die Höfendorfer Musikanten vorgesorgt und das Zelt am Back- und Schlachthaus nicht nur mit einem bunten, herbstlichen Ambiente ausgeschmückt, sondern auch mit einer Heizung.

So ausgestattet konnten zum Fassanstich am Samstagnachmittag die Besucher – begleitet von drei Böllerschüssen – ein wollig warmes Festzelt betreten, bei dem ihnen gleich der Duft von frischen Brezeln und Zwiebelbeeten in die Nase stieg. „Es ist nach einer Pause zwischen 1984 bis 1993 jetzt das 26. Bachkuchefescht“, meinte der Vorstand der gastgebenden Musikkapelle, Herbert Fahrner. Zusammen mit seinen Musikerkollegen, den Oldies-Musikanten Höfendorf eröffnete er zum Fassanstich den Reigen traditioneller Blasmusikunterhaltung, dem sich im Laufe der beiden Tage noch weitere Gastkapellen anschlossen.

Sehnsüchtig hatten die kleinen Besucher bereits auf die frisch gebackenen Brezeln aus der Backstube gewartet und wie immer ging das erste Blech kostenlos an die Kinder.

Fleißige Bienchen bewirten

Natürlich bot der Gastgeber weitere kulinarische Köstlichkeiten an. Der Jahreszeit entsprechend hätten sie diese mit Zwiebelkuchen, Bratwürsten, Schnitzel und Schälripple nicht besser treffen können.

Die fleißigen Bienchen der Musikkapelle hatten alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste an den Tischen zu bedienen. Es gehört auch schon seit langem zur Tradition, dass das Fest zu einem Treffen von Jahrgängern geworden ist, so dass es beispielsweise am Tisch der 1973-er zu angeregten Gesprächen kam.

Willkommen mit Schnee

Im Laufe des ersten Abends sorgten dann die Musikkapellen aus Bietenhausen und Wolfenhausen für Unterhaltung. Mit einem Willkommensgruß des Winters wurde das Fest am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst fortgesetzt.

Bereits zum Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Hirrlingen saßen die Besucher dicht gedrängt im Festzelt, um sich nach dem Motto „Heute bleibt die Küche kalt“, vom kulinarischen Angebot des Musikvereins verwöhnen zu lassen.

Musikalischen Genuss gab es anschließend noch durch die Musikvereine aus Tübingen-Lustnau und Dußlingen.