Die Herzsportgruppe Hechingen feierte am Freitagabend in der Stadthalle ihr 25. Jubiläum. Die Mitglieder sind sich einig: Es geht darum, sein Leben nach oder trotz Krankheit aktiv zu gestalten.

Die Herzsportgruppe Hechingen ist eine echte Herzensangelegenheit, das wurde bei der Feier zum 25. Jubiläum des Vereins am Freitagabend in der Hechinger Stadthalle deutlich.

Vor 25 Jahren fing alles mit einer kleinen Gruppe von 17 Gründungsmitgliedern an, heute hat die Herzsportgruppe Hechingen gut 120 Mitglieder. 170 Gäste fanden sich im „Museum“ ein, um auf die Leistung der Gruppe zurückzublicken. Der Vorsitzende Dr. Bernd Stekeler erinnerte daran: 1994 sei die damals kleine Gruppe um Helga Pfefferle auf der Suche nach einer Bleibe gewesen (sie hatte sich von der Herzsportgruppe Balingen gelöst). Sie wandte sich an Bernd Stekeler, Peter Mössner und Manfred Reinkober. „Hechingen sollte schließlich kein weißer Fleck für Herzkranke sein“, so Stekeler.

Denn in der Gruppe fällt es den meisten doch leichter, ihr Leben zu ändern. Und das bleibt, nach einer Herzerkrankung, nun mal nicht aus. Trotz der Krankheit geht es darum, „aktiv zu sein, sein Leben in die Hand zu nehmen“. Auch wenn es früher anders gesehen wurde: „Nicht das süße Nichtstun, sondern die Bewegung ist förderlich“, betonte Stekeler. Wichtig sei es, „die Waage zu halten: zu viel überfordert das Herz, zu wenig bringt keine Verbesserung“. Bestens betreut werden die Mitglieder der Herzsportgruppe Hechingen von 21 Ärzten aus Hechingen und der näheren Umgebung, was sicherlich eine Einmaligkeit ist. Hinzu kommen natürlich die Übungsleiterinnen: Toni Stoiber, Brigitte Gestrich, Carmen von der Ruhr und Susanne Tillmann, „ohne sie“, so Stekeler, „wären wir nichts“.

Zu den Gratulanten an diesem Abend gehörte Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn. Er machte es vor: Zusammen mit Bechtoldsweiler, wo zwei der vier Gruppen trainieren, spendiert die Stadt 250 Euro zum Geburtstag. So wie auch der Landkreis Zollernalb; Landrat Günther-Martin Pauli musste sich entschuldigen lassen. Hahn lobte das „Erfolgsmodell Herzsportgruppe“ und wünschte eine „robuste Gesundheit“.

Hohe Ehren

Bei so viel Geburtstagsspenden ließ sich auch Klaus Knoll, Geschäftsführer der AOK Neckar-Alb spontan zu einer ebensolchen Summe überreden. Er bedauerte, dass im gesamten Leistungsspektrum der Kassen die Prävention (noch) keinen größeren Rahmen einnehme. Bei Herzsport gehe es um die Vermeidung falscher Schonung, das Trainieren von Koordination und Ausdauer, Entspannungsübungen, bei Jüngeren zudem um die Wiedereingliederung in das Berufsleben. Sorge bereitet Knoll der zunehmende Ärztemangel. Er hofft, dass die Herzsportgruppen trotzdem weiterhin engagierte Ärzte finden, die sich für sie einsetzen.

Ohne Führungsträger in einem Verein geht es nicht. Hendrik Rohm, Sportkreisvorsitzender Zollernalb (auch er versprach eine Spende), zeichnete das langjährige Vorstandsmitglied Klaus Heim mit der silbernen Ehrennadel des Sportkreises aus, Gold gab es für das Führungsduo Bernd Stekeler (1. Vorsitzender) und Peter Mössner (2. Vorsitzender). Den hohen Einsatz für den Rehabilitationssport würdigte Rainer Wahl, Vizepräsident des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes. Übungsleiterin Toni Stoiber ist seit 24 Jahren dabei.

►Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft: Hans Faiß, Bärbel Lork-Thurau, Helga Pfefferle, Wolfgang Rother, Margot Stehle, Annemarie Wellhäuser.

►Für 20 Jahre (und mehr): Albert Bieger (22 Jahre), Karl Eissler (21), Reinhard Engel (21), Wendelin Fäßler (24), Wolfgang Jung (22), Helmut Maier (22), Karl Mössner (24), Elfriede Müller (22), Hartmut Ohnmacht, Josef Strobel (21).

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe „Ying & friends“, für eine flotte Einlage die junge Tanzgruppe des TSV Steinhofen. Peter Nagel trug Gedichte von Sebastian Blau vor.