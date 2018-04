Schlatt 2019 wird Schlatt zum ultimativen Narrennest

Schlatt / Eugen Pflumm

Im Jahr ihres 33-jährigen Bestehens richten die Schlatter Uhus das Zollernalb-Ringtreffen samt Kinder-Ringtreffen aus.

Das kommende Jahr soll zu einem Meilenstein in der Zunftgeschichte der Schlatter Uhus werden. Anlässlich ihres 33-jährigen Bestehens richtet die Zunft das Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb samt Kinder-Ringtreffen aus. Drei Tage lang wird Schlatt von Tausenden von Narren und Zuschauern besucht werden.

Das bevorstehende Großereignis war ein Thema in der Hauptversammlung der Uhus, die Zunftmeister Martin Haug eröffnete. Nach der Totenehrung sprach der Vereinschef in seinem Geschäftsbericht von 222 Mitgliedern, von denen 51 jünger als 18 Jahre sind. Von den 96 aktiven Mitgliedern engagieren sich 78 als Uhu-Hästräger, 18 gehören zum Fanfarenzug.

Dem Kassenbericht von Tanja Pavlic-Gabel war zu entnehmen, dass die Umzugsbusfahrten und die Jugendarbeit wieder zu Buche schlugen. Dennoch können sich die Zunftmitglieder über eine solide finanzielle Basis freuen. Die Revisoren Karl-Heinz Gulde und German Bieger brachten die einstimmige Entlastung der Schatzmeisterin auf den Weg.

Schriftführerin Nina Leimgruber ließ alle Veranstaltungen, Tätigkeiten und Arbeitseinsätze Revue passieren. Für den wegen Krankheit fehlenden Fanfarenzugdirigenten Gustav Killmayer berichtete Zunftmeister Martin Haug. Er freute sich über gelungene Auftritte. Ein wenig Kritik gab es allerdings bezüglich des Probenbesuchs. Ein besonderes Lob ging an die Adresse von Siegfried Schuler, der als Ersatzdirigent eingesprungen ist.

Zunftmeister Martin Haug sprach von einem „rundum gelungenen Zunftjahr“. Er ging auch auf die Teilnehmerzahlen bei den Umzügen ein. Ohne Fehlzeiten blieben die „Super-Uhus“ Anni Gmelin, Bettina Barbara Müller, Bianca Milioto, Janina Haug, Patricia Haug, Viola Schuler, Ralf Baumann und Martin Haug.

Ortsvorsteher Jürgen Schuler führte eine einstimmige Entlastung des Vorstands herbei. Die Neuwahlen verliefen problemlos, nahezu alle Funktionäre standen auf der Kandidatenliste. Für zwei Jahre wurden gewählt: Zunftmeister Martin Haug, 2. Vorsitzender Michael Fischer (für André Furch), Kassierin Tanja Pavlic-Gabel, Schriftführerin Nina Leimgruber, Beisitzer Kathi Buck, Annika Schuler, Eugen Pflumm. Als Narrenräte fungieren weiterhin Monika Haug, Markus Löffler, Tobias Schuler und André Webel.

Der stark vertretene Zunftnachwuchs setzte sich dann bei der Wahl des Mottos für die neue Saison durch. Dieses lautet: „Obst, Gemüse und noch mehr, durch die Küche kreuz und quer“.

Mit Spannung erwartet wurden die Ausführungen von Martin Haug zum ersten in Schlatt stattfindenden Ringtreffen, das die Uhus vom 8. bis 10. Februar 2019 ausrichten werden. Als Festplatz dient das Gewann „Ast“, auf dem ein 1500-Mann-Festzelt errichtet wird. Begionnen soll das Fest am Freitag mit dem Festabend der Ringzünfte. Der Samstag bringt den Kinderringumzug. Gestartet wird bei der Festhalle, und über die Killertalstraße geht es hinunter zur Wuhr-Brücke und von dort hoch zum Festzelt. Abends steht dort ein besonderer Tiermaskenabend auf dem Programm.

Am Sonntag werden mehrere Tausend Hästräger und Zuschauer erwartet. Nach einer Narrenmesse steht ein Zunftmeisterempfang in der Festhalle an. Nachmittags bewegt sich der große Ringumzug durch die Dorfstraßen, wobei die Umzugsstrecke noch nicht genau festgelegt ist. Ausklang ist im Festzelt und der Festhalle. Die Ehrentribüne wird auf dem „Lamm-Platz“ errichtet, und zahlreiche Versorgungsstände und Besenwirtschaften werden eingerichtet.