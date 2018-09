Bechtoldsweiler 2019 soll die Feuerwehr zum Zuge kommen

Bechtoldsweiler / HZ

Ausführlich beschäftigte sich der Ortschaftsrat Bechtoldsweiler in seiner jüngsten Sitzung mit den Mittelanmeldungen für den städtischen Haushalt 2019. Bechtoldsweiler hatte im vergangenen Jahr auf die Anmeldung von Mitteln verzichtet, auch um andere Projekte außerhalb des Dorfes ermöglichen zu können.

„Das kann natürlich nicht zur Regel werden“, eröffnete Ortsvorsteher Günther Konstanzer die Aussprache. Sehr gründlich hatte sich der Ortschaftsrat schon in der Sommerpause im Rahmen einer Ortsbesichtigung mit der Vorbereitung für diese Sitzung beschäftigt. Man beschloss, im kommenden Jahr den Fokus auf die örtliche Feuerwehr zu setzen. Dies wurde schon bei der Besichtigung des Feuerwehrhauses im August deutlich.

Die Feuerwehr Bechtoldsweiler hat in den vergangenen beiden Jahren neun neue Feuerwehrleute gewinnen können und sich damit fast verdoppelt. Das wurde selbstverständlich als sehr erfreulich gewertet. Diesem Umstand gelte es nun aber auch räumlich Rechnung zu tragen. Daher hatte die Abteilung dem Ortschaftsrat einige Vorschläge unterbreitet, wie die Räumlichkeiten erweitert und auch gleichzeitig saniert werden könnten. So soll aus der bisherigen Hausmeisterwerkstatt mit dem entsprechenden Lager künftig der Mannschaftsraum entstehen, der Platz für alle Feuerwehrleute bietet. Im bisherigen, viel zu kleinen und auch ohne Tageslicht vorhandenen Raum könnte der Spindraum entstehen. Die Erneuerung des Bodens in der Fahrzeughalle und die vorgeschriebene Absauganlage waren schon 2016 im Haushalt enthalten, wurden dann in Absprache mit der Wehr verschoben, bis das neue Tanklöschfahrzeug zum Ende dieses Jahres in Dienst gestellt wird.

Der Ortsvorsteher hatte zusammen mit der Abteilung Gebäudeunterhalt eine aussagefähige Kostenermittlung angestellt, die der Beratung zu Grunde gelegt werden konnte. Diese wurde vom Ortschaftsrat einstimmig so für die Haushaltsanmeldungen beschlossen und mit der höchsten Priorität versehen.

Im Bürgerhaus sind im nächsten Jahr einige kleinere Reparaturen fällig, wie der Austausch der WC-Spülkästen und Isolierungsarbeiten an den Außentüren zur Verbesserung des Wärmeschutzes.

Seit langem besteht in Bechtoldsweiler der Wunsch, den alten Kirchweg nach Stein wieder erlebbar und begehbar zu machen. Da dieser alte Weg durch das Naturschutzgebiet „Winterhalde“ führt, wurde vom Ortsvorsteher auch schon das Regierungspräsidium gefragt. Von dort gab es nur zustimmende Reaktionen. „Zu diesem Wunsch der Bechtoldsweilermer muss man wissen“, führte Günther Konstanzer in diesen Punkt ein, dass Bechtoldsweiler lange Zeit zum Amt Stein gehörte, ohne eigenen Friedhof. Der jetzige Friedhof wurde erst vor zirka 120 Jahren angelegt. Bis dahin wurden die Toten des Dorfes in Stein zu Grabe getragen, und alle Gottesdienste wie Erstkommunion und Hochzeiten fanden ebenfalls bis in die 60er-Jahre in der Pfarrkirche in Stein statt. So bewegte man sich Jahrhunderte lang in Freud und Leid über diesen etwas in Vergessenheit geratenen Kirchweg, von Bechtoldsweiler nach Stein und umgekehrt. Daher soll nun durch eine gezielte Pflegemaßnahme dieser Weg wieder in Erinnerung kommen.

Im vergangenen Jahr regte Ministerpräsident Kretschmann an, im Land 1100 Biotope anzulegen, das heißt in jeder Gemeinde des Landes eines. Zuschüsse hierfür wurden in Aussicht gestellt. Da in Bechtoldsweiler beim Schuppengebiet die Dachentwässerung mit den vorgeschriebenen Sickergruben nicht funktioniert, kann sich der Ortschaftsrat vorstellen, in der Nähe des Schuppengebietes im Ehrenwald ein solches Biotop zu planen. Hierfür beantragt das Gremium Mittel für den Erwerb von zwei kleineren Grundstücken und für die Planung.

Auch in diesem Jahr, so wurde betont, beschränkten sich die Mittelanmeldungen auf das Notwendigste. Der Ortschaftsrat äußerte aber die Hoffnung, dass die Zurückhaltung aus dem Vorjahr von der Verwaltung und vom Gemeinderat honoriert wird.