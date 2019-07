Die „Neiber Roggs“ durften sich am Samstag über sehr viele Gleichgesinnte freuen: Über 100 Fuffzgerle starteten zur gemeinsamen Ausfahrt. Am Abend wurde im „Fecker“ Party

Die „Neiber Roggs´“ hatten am Samstag zu ihrer achten 2-Takt-Nacht ins „Fecker“ eingeladen – und schon mittags war die Luft benzingeschwängert. Wichtig: Der Wettergott war heuer freundlich gestimmt. War es im vergangenen Jahr so, dass die 2-Takt-Freunde im strömenden Regen losfuhren, so strahlte am Samstag der Himmel mit den tollkühnen Fahrern um die Wette.

Die Fuffzgerle der 60er- und 70er-Jahre versammelten sich wie alle Jahre vor dem Hechinger Rathaus – und das in großer Zahl. Die unverwüstlichen Motoren der Zündapp-, Kreidler-, Hercules- und Rixe-Fraktion erleben derzeit wieder einen richtigen Hype, die Preise für ein gut erhaltenes Gefährt steigen drastisch in die Höhe. Über 100 Fahrzeuge und deren Fahrer hatten sich eingefunden, um Spaß zu haben, Benzingespräche zu führen und an der traditionellen Ausfahrt durch die Stadt teilzunehmen. Nach dem Startschuss hüllte sich der Marktplatz in eine blau-weiße Wolke und der Corso machte sich auf den Weg über die Zollernstraße zum Brielhof. Von dort über den Ziegelbacher Hof nach Boll und zurück über die Verbindungsstraße nach Stetten. Durch den Kaufland-Kreisel und den Europakreisel ging es knatternderweise zurück in Richtung „Fecker“, wo die beiden Zweirad-Fans und Wirtinnen Pe Gantenbein-Mayer und Sandy Hirlinger die Biker sehnsüchtig erwarteten.

Den Fahrern hat die Ausfahrt sehr gefallen und waren voll des Lobes für die wunderschöne Strecke, die Organisator Mark Fliegauf mit seinem Team ausgesucht hatte. „Das war richtig klasse“, so ein junger Teilnehmer aus Stetten mit seinem Piaggio-Roller. Am späten Nachmittag wurden die Pokale für die weiteste Anreise, das schönste Moped, den authentischsten Fahrer und das ausgefallenste Moped verliehen. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte die dreiköpfige Rockabilly-Band „The Bang Gang“ aus Villingen-Schwenningen auf der „Fecker“-Bühne.