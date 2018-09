Rangendingen Party des Jahrgangs 1968 platzt aus allen Nähten

Rangendingen / Von Klaus Stifel

Das öffentliche Jahrgangsfest der 68er in Rangendingen wurde zu einer runden Sache.

Zum Fest auf den hinteren Erbe-Parkplatz hatte am Samstag der Rangendinger Jahrgang 1968 geladen. Eingeladen waren alle Jahrgänge aus dem Ort, aus Bietenhausen und Höfendorf. Dass letztendlich 34 Jahrgangsgruppen zur Party kamen, damit hatte laut Erik Wendt vom Jahrgang 1968 niemand gerechnet. Nahezu 300 Leute füllten das Zelt.

Ein solches Fest, das zudem noch eine Wohltätigkeitsveranstaltung war, dürfte es landauf und landab wohl nur in Rangendingen geben. Den Erlös aus der Bewirtung leitet der Gastgeber ungeschmälert an das Stuttgarter Kinderhospiz weiter. „Wir decken nur unsere Unkosten“, sagt Erik Wendt. Statt eines Eintrittsgeldes bat der Veranstalter um eine freiwillige Spende, die noch obendrauf kommt. „Wir nehmen keine Kreuzerle“, redete Peter Hildebrand am Zelteingang den Besuchern ins Gewissen, die dann nur Geldscheine in die Spendenschachtel warfen.

Vor zehn Jahren hatte der Jahrgang 1968, der sich als „Geburt der Legenden“ bezeichnet, schon einmal für alle Jahrgänge aus dem Ort ein großes gemeinsames Fest auf die Beine gestellt, nachdem die Idee bei einem Höfendorfer Bachkuchefescht entstand und laut Erik Wendt nach einer Wiederholung schrie.

Nicht nur für das leibliche Wohl – es gab Schupfnudeln und heiße Rote zum Essen – war bestens gesorgt. Zum Festauftakt spielten die Rangendinger Maibühlmusikanten Märsche und Polkas. Später unterhielt Alleinunterhalter Alexander Vees aus Empfingen, der mit Rock- und Popmusik die ohnehin schon gute Stimmung weiter anheizte. Über ein gespendetes Fass Bier freute sich der Jahrgang 1972, der mit 17 Personen die größte anwesende Gruppe bildete.

Ihren 50. Geburtstag feierten die 68er bereits im Juni mit einem Dreitagesausflug nach Köln. Auch sonst ist der Jahrgang das ganze Jahr über recht aktiv. So gibt’s an Ostern die „Klemmerhaufenwanderung“, Weinfeste werden besucht und alle paar Jahre ein Schlachtfest veranstaltet.