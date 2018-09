Hechingen 16-Jähriger im Zug krankenhausreif geschlagen

Hechingen / HZ

Im Zug von Hechingen in Richtung Burladingen ist ein 16-Jähriger von einem Bekannten krankenhausreif geschlagen worden.

Im Zug von Hechingen in Richtung Burladingen ist am Freitagabend ein 16-jähriger Jugendlicher von einem Bekannten krankenhausreif geschlagen worden. Die beiden gerieten sich laut Polizei wegen „Gerüchteverbreitung“ in die Wolle. Der 17-jährige Kontrahent des Opfers schlug plötzlich auf den Jüngeren ein und wurde dabei von einem unbekannten Begleiter unterstützt. Auch als der 16-Jährige am Boden lag, schlugen die beiden anderen noch auf ihn ein. Am Bahnhof Jungingen stieg das Opfer aus und verständigte Polizei und einen Rettungswagen. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Gegen die beiden Schläger ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.