Am 1. April wurde in St. Elisabeth der neue solitäre Kurzzeitpflegebereich in Betrieb genommen.

Man mag, man kann es kaum glauben – aber im gesamten Zollern­albkreis gab es bis vor wenigen Tagen neben 100 sogenannten „eingestreuten“ Kurzzeitpflegeplätzen nur einen einzigen dauerhaft vorgehaltenen Platz. Ein unhaltbarer Zustand mit Blick auf die seit Jahren steigende Nachfrage! Darauf reagiert hat jetzt die Stiftung St. Elisabeth und „im Bestand“ ihres Haupthauses in der Herrenackerstraße zum 1. April einen solitären Kurzzeitpflegebereich mit insgesamt 15 Plätzen geschaffen. Dazu werden dort noch fünf weitere Plätze für die Kurzzeitpflege vorgehalten.

Die Stiftungsvorstände Martin Bummer und Axel Beiter wissen um die Vorreiterrolle ihres Hauses: „Mit diesem Angebot reagiert die Stiftung St. Elisabeth als eine der ersten Einrichtungen im Land auf das drängende Problem der fehlenden Kurzzeitpflegeplätze in Baden-Württemberg und in der Region.“ Für einen reibungslosen Betrieb stehen in der Herrenackerstraße Melanie Amann, die die Pflegedienstleistung in der Kurzzeitpflege inne hat, und Rita Bensch als ihre Stellvertreterin. Dazu kommt zusätzliches Personal.

Eingerichtet wurde der neue Kurzzeitpflegebereich auf einer bis dahin als Wohnbereich genutzten Fläche. Neben den fünf Doppel- und fünf Einzelzimmern zählen ein großzügiger Aufenthaltsbereich, ein Schwesterndienstplatz, ein Büro, eine Bewohnerküche, ein Pflegebad und ein kleiner Balkon dazu.

Vorbehalten sind die Kurzzeitpflegeplätze drei Zielgruppen:

► Gästen des Hauses, die geplant einen Platz benötigen (beispielsweise zur Urlaubsversorgung).

► Gästen, die dringend ungeplant einen Platz benötigen (wenn die Betreuung im häuslichen Bereich ausfällt).

► Gästen, die aus dem Krankenhaus entlassen werden und noch nicht in der Lage sind, in ihr Zuhause zurückzukehren.

In jedem Fall ist die Kurzzeitpflege so ausgelegt, dass die zu Pflegenden nach ihrem Aufenthalt in St. Elisabeth wieder in ihr häusliches Umfeld entlassen werden können. Bis dahin bietet die Einrichtung eine vollstationäre Leistung zur Sicherung der ambulanten pflegerischen Versorgung an; auch rehabilitative Therapien und entsprechende Heilmittel kommen zum Einsatz. Ebenso wird eine fachliche, ärztliche und therapeutische Versorgung gewährleistet. Vermieden werden sollen eine Rehospitalisierung (ein erneuter Krankenhausaufenthalt) sowie ein verfrühter Einzug in die stationäre Dauerpflege.

Martin Bummer: „Mit der vorübergehend stationären Kurzzeitpflegeversorgung soll insbesondere eine Stärkung der Versorgung im häuslichen Umfeld erreicht werden.“ Vorausschauend werde mit der Schaffung der dauerhaft vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze der Versuch unternommen, der steigenden Zahl an Nachfragen nach diesen Plätzen mit einer qualitativ hochwertigen Versorgungs- und Betreuungsqualität zu begegnen.

Wenig überraschend ist, dass das Interesse an einem solchen Kurzzeitpflegeplatz in St. Elisabeth bereits sehr groß ist – ohne dass das neue Angebot schon einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt worden wäre. Von den Krankenhäusern werde man fast schon „überrannt“, und auch Angehörige in „echter Not“ (Melanie Amann) würden vorstellig.