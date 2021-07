Ingo, ich hab’ da ’ne Idee…“ Und noch bevor Ingo, mit Nachnamen Kolodzey, überhaupt wusste, was sein Freund Wolfgang Dehn da wieder ausgetüfelt hatte, stand für ihn fest: „Ja, ich bin dabei.“ Wobei? Auf einer Tour über 100 Kilometer – in einem Rutsch, wohlbemerkt! Allerdings nicht einfach so von A nach B.

Individuell sollte es sein

Nein: Wolfi Dehn schwebte eine 100-Kilometer-Route „vor der Haustür“ vor, nicht von irgendeinem...