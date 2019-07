Der Musikverein Hirrlingen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Vom 30. August bis 2. September findet das 60. Sommerfest, verbunden mit dem Verbandsmusikfest 2019 des Blasmusikverbands Neckar-Alb, statt.

Am Freitag, 30. August, macht die bekannte Musikgruppe LaBrassBanda Halt in Hirrlingen. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. LaBrassBanda sind ohne Zweifel eine der erfolgreichsten Brass-Pop Bands der Welt. Was zunächst als Revolution im Süden Deutschlands begann, bringt inzwischen die halbe Welt zum Tanzen. Tickets gibt es im lokalen Vorverkauf bei Getränke Beuter, Hirrlingen, in der Kreissparkassen-Filiale in Hirrlingen sowie im Café Schlupfwinkel in Rangendingen, online über www.labrassbanda.com, www.eventim.de.