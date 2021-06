Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und die „Sing meinen Song“- Band im Rücken: So steht der gebürtige Schwabe Gregor Meyle aus Backnang seit vielen Jahren auf der Bühne und präsentiert deutsche, handgemachte Livemusik vom Allerfeinsten. Am Samstag, 16. Juli 2022, gastiert Gregor Meyle auf dem Festplatz in Gruol. Der Ticketvorverkauf ist gestartet.

Die Idee für eine sommerliche Großveranstaltung in Haigerloch ist schon etwas älter und erscheint in Zeiten wie diesen als besonders mutig. Und doch ist es genau das, was sich viele Menschen jetzt wünschen: Etwas, worauf sie sich freuen können, ein unvergessliches Erlebnis nach all den anstrengenden Monaten.

Bürgermeister Heinrich Götz ist überzeugt von dem Konzept: „Das kulturelle Leben muss endlich weitergehen. Wir möchten mit diesem Open-Air ein starkes Zeichen für Haigerloch setzen. Mit Gregor Meyle dürfen wir einen namhaften Künstler bei uns willkommen heißen, welcher die Menschen aus nah und fern begeistern wird.“

Vision wird Wirklichkeit

Initiiert und vermittelt wurde die Veranstaltung von Jessica Schneider (upnormal kreativ aus Bittelbronn), welche bereits mehrfach erfolgreich Konzerte in Haigerloch veranstalten durfte und seit mehreren Jahren als Grafikerin für Gregor Meyle tätig ist. Etwas gemeinsam zu bewegen – damit stößt man bei der Kreativen immer auf offene Ohren: „Geistig arbeite ich seit Jahren an einem Konzept für ein Open Air in Haigerloch. Deshalb macht es mich sehr glücklich, dass ich die Stadt für meine Idee begeistern konnte und als Kooperationspartner das Projekt aktiv begleiten werde.“

Zusammen mit dem Kultur- und Tourismusbüro Haigerloch arbeitet Jessica Schneider bereits seit April 2020 an diesem Großprojekt. Viele Monate der Organisation liegen hinter dem Team. „Ursprünglich war das Konzert für 2021 geplant, aber Corona hat sämtliche Planungen immer wieder über Bord geschmissen“, erklärt Ramona Eger vom Tourismusbüro. Bis 2022 erhoffen sich alle möglichst viel Normalität und Lockerungen, um den Festplatz in Gruol einem möglichst großen Publikum zugänglich machen zu können.

Die nächsten Monate wird das Organisationsteam damit verbringen, alle weiteren Details zu planen. Lokale Unternehmen sollen von diesem Großereignis profitieren und somit Teil des großen Ganzen werden. Dabei setzt das Organisationsteam auf kreative, exklusive und individuell zugeschnittene Werbestrategien.

Plaudern mit Helene Fischer

Zurück zu Gregor Meyles Erfolgsgeschichte: Der Singer-Songwriter wurde im Jahr 2014 einem größeren Publikum bekannt, als er gemeinsam unter anderem mit Sasha, Sarah Connor, Andreas Gabalier und Roger Cicero bei der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ auftrat. Seitdem ist er aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Unter anderem hat er mit der Reihe „Meylensteine“ 2015 und 2017 eine eindrucksvolle Sendung auf VOX produziert. Das Konzept dabei: Meyle reiste mit seinem VW-Bus zu Künstlern, darunter Branchengrößen wie Howard Carpendale und Helene Fischer, und verbrachte einige Tage mit ihnen. Dabei plauderten sie über die Vergangenheit und machten gemeinsam Musik.

Der spezielle Charakter seiner Interpretationen und seine starke Stimme brachten Gregor Meyle im Frühjahr 2020 aufs Siegertreppchen der zweiten Staffel von „The Masked Singer“. Als Drache verkleidet überzeugte er dabei ein Millionenpublikum in der erfolgreichen Pro Sieben-Show und belegte den dritten Platz. Millionen von Fernsehzuschauern bewegte dieser Auftritt sehr.

Immer dicht dran am Publikum und voller Energie wird Meyle auch beim 1. Haigerlocher Open Air mit altbekannten Klassikern wie „Keine ist wie du“ oder „Niemand“ sowie vielen neuen Songs ein Feuerwerk voller starker Gefühle und Rock’n Roll zünden.

Immer dabei: Seine Ausnahmeband: alles „Champions League Musiker.“ Sie alle spielten schon mit weltbekannten Stars wie Robbie Williams oder Sting. Seit vielen Jahren touren sie treu an Gregors Seite. Er nennt sie liebevoll seine „Angeber-Band, in der er selbst auch ein bisschen mitspielen darf.“