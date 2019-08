Themen in diesem Artikel Sportverein

Die Planungen für den ersten Familien-Sporttag in Hechingen sind ausgereift. Die Stadtverwaltung und involvierten Sportvereine haben nun das spannende Programm vorgestellt.

Wer mitmachen will, gewinnt auf jeden Fall! So viel steht schon mal fest, wenn die Stadt Hechingen und Hechinger Sportvereine in Kooperation mit Sponsoren, zu denen auch die Hohenzollerische Zeitung gehört, für Sonntag, 8. September, zum Familien-Sporttag rund um das Weiherstadion in Hechingen einladen. An Bord sind acht lokale Vereine: der Minigolfclub, Tennisclub, Tischtennisclub Schwarz-Weiss, Turnverein, Ski-Club, die Schützengilde, der Golfclub sowie der Fußballclub aus Hechingen. Die Teilnahme am Sporttag ist kostenfrei.

Hingucker: Stabhochspringer treten um 16 Uhr auf

Bei den kleinen Finals – ähnlich für die Kinder und Jugend, wie Jürgen Rohleder, Fachbereichsleiter II der Stadt, frohlockt, gibt es neben dem sportlichen Aspekt auch ein kulinarisches Rahmenprogramm, an dem auch Erwachsene teilhaben können, was den gesamten Aktionstag zu einem besonderen Familienereignis werden lässt.

Besonderer Hingucker ist der Auftritt der Stabhochspringer am Nachmittag. Die Nachwuchstalente der LG Steinlach-Zollern zeigen um 16 Uhr ihr Können auf dem Weiherstadion, informiert Jürgen Rohleder.

Stationen mit Laufkarten ausprobieren – freier Eintritt ins Hallen-Freibad

Der Auftakt des Familiensporttags erfolgt um 10 Uhr. Zwischen 10 und 15 Uhr können die Kinder die Angebote und Stationen ausprobieren. Auf dem Weiherstadion, der Minigolfanlage Rapphof, der Tennisanlage, dem Schützenhaus, der Bogenwiese und dem Golfplatz sind Spaß, Spiel und Spannung vorprogrammiert.

Alle Kinder, die bis zu zwölf Jahre alt sind, bekommen zwischen 10 und 13 Uhr eine Laufkarte ausgehändigt. Damit sammeln die Teilnehmer die Stempel der Stationen und können anschließend kostenlos das Hallen-Freibad besuchen. Dieses Angebot ist dank der DLRG-Ortsgruppe möglich, informiert Rohleder.

Die DLRG zählt dieses Mal zwar noch nicht zu den Organisatoren des Familien-Sporttags, machen dafür vielleicht beim nächsten Mal mit. Wenn die Premiere der Aktion gut verläuft, könnten sich auch weitere Vereine melden, die mitmachen wollen. Ziel ist, den Hechingern die Schönheit der neuen und bewährten Sportanlagen nahezubringen und neuen Nachwuchs, besonders im Jugendbereich, durch den Aktionstag zu gewinnen.

Siegerehrung mit Medaillen und T-Shirts

Die Siegerehrung erfolgt dann um 16 Uhr im Weiherstadion. „Es wird keine olympische Goldmedaille geben“, sagt Rohleder, aber die Organisatoren werden tatsächlich Medaillen und Teilnahme-T-Shirts dank Sponsoren vergeben. Auch Vesper- und Getränke-Bons bekommen die jungen Laufkarten-Inhabern. Zwischen dem Stadion und dem Golfclub Hechingen wird auch ein Shuttle-Bus eingerichtet, dessen Abfahrtszeiten im Weiherstadion aushängen.

