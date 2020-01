Es ist ein bisschen so wie bei einem Überraschungsei. Auch bei einem Poetry Slam, eine Art modernem Dichterwettstreit, weiß der Gast nie so recht, was ihn erwartet. Am Freitag, 14. Februar, findet in der Hohenzollernhalle der 1. Bisinger Poetry Slam statt. Fünf Slammer treten gegeneinander an.

Wobei es das Wort „Dichterwettstreit“ eigentlich nicht so richtig trifft. Denn tiefsinnige Lyrik ist bloß eine von vielen Facetten. Es gibt herzergreifenden Geschichten, Comedy und Satire, Lesung und Rap. Erlaubt ist eigentlich alles, was dem Künstler – und Künstler ist in diesem Fall jeder, der sich auf die Bühne wagt – gefällt. Organisator und Veranstalter Elias Raatz bringt unter dem Titel „Dichterwettstreit deluxe“ regelmäßig die deutschsprachige Poetry-Slam-Szene zum Poesiewettstreit, nun erstmals in Bisingen.

Fünf Slammer sind am Start

Neben den fünf Slammern ist der Liedermacher Patrick Höll aus Karlsruhe dabei, er übernimmt die Moderation und die musikalische Unterstützung. Höll ist dabei so etwas wie der Einheizer, er erklärt die Regeln, wobei die wichtigste sein dürfte: „Wir sind nicht da, um die Leute auf der Bühne fertig zu machen.“ Denn jeder Künstler ist mit ganzem Herzen dabei.

Höll, Jahrgang 1995 mit Lebensmittelpunkt in Karlsruhe, bezeichnet sich selbst als Podcaster, Ukulele-Kabarettist, Entertainer, Musiker, Moderator, Wort-Akrobat – und von seinem großen Vorbild Bodo Wartke ausgezeichneter Lyrikpreisträger.

Patrick Höll: Entertainer und Ukulele-Kabarettist

Schon in der Grundschule zog es ihn unwiderstehlich auf die Theaterbühne, heute bestreitet er mit Auftritten seinen Lebensunterhalt. Er spielte in über 50 Theateraufführungen, zuletzt beim jungen Staatstheater Karlsruhe, ist Vorsitzender des Uni-Theaters Karlsruhe e.V., ist dort Schauspieler, Veranstalter, Dramaturg und Komödienautor zugleich.

Und auch als Poetry Slammer stand er schon auf der Bühne. Doch wenn das Publikum sich nicht so ganz für ihn begeisterte, begann er „ziemlich ungesund darüber nachzudenken“, wie er zugibt.

Zuschauer küren den Sieger

Denn der so charmant und lustig auf der Bühne agierende Unterhaltungskünstler hat auch eine sehr ernste Seite: Er leidet unter Depression. Dabei geht Höll völlig offen mit dem Thema um. Hat die Krankheit sogar zum Programm gemacht: „Kopfsache: Ukulele-Kabarett wegen und gegen Depression“ lautet der Titel. „Ich halte es für wichtig, andere Menschen dazu zu motivieren, darüber zu reden.“ Sein Motto: „Ich habe ein ernstes Thema, lasst uns Spaß haben.“

Mal ernst, mal heiter, ganz so wie das Leben eben ist

Mal ernst, mal heiter, ganz so wie das Leben eben ist, so kann sich auch der Poetry Slam in Bisingen präsentieren. Versprochen aber wird: Es soll ein unterhaltsamer Abend werden, bei dem die Zuschauer am Ende dann selbst eingreifen können: Sie küren den Sieger, die Siegerin.

Info Beginn des Poetry Slams am Freitag, 14. Februar, in der Hohenzollernhalle in Bisingen ist um 19.30 Uhr. Für 14 Euro können Karten in Bisingen im Rathaus und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

