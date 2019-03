Anders als 2014 gibt es für die Kommunalwahlen am 26. Mai in Stetten nur eine Bewerberliste.

In Stetten wird für die Ortschaftsratswahl am Sonntag, 26. Mai, eine Bewerberliste unter dem Namen „Stettener Bürger“ eingereicht. Auf der Liste stehen bislang zwölf Namen. Bei der Kommunalwahl 2014 waren es zwei Wahlvorschläge.

Neu auf dem Stimmzettel werden die Bewerber Iris Maucher, Alexander Edele, Leander Epple, Robert Lang und Michael Stocker stehen. Von einem weiteren potentiellen Kandidaten fehlt noch die Unterschrift der Zustimmung.

Sieben amtierenden Ortschaftsräte bewerben sich erneut. Dies sind Ortsvorsteher Konrad Wiget, Walter Stocker, Armin Bauer, Matthias Deppert, Matthias Klingel, Georg Schler und Manuela Wannenmacher.

Drei scheiden aus

Nicht mehr kandidieren werden stellvertretender Ortsvorsteher Karl-Heinz Schneider sowie Edgar Lohmüller und Reinhold Stengel.

Die Bewerber werden in alphabetischer Reihenfolge genannt.

Der Ortschaftsrat Stetten hat elf Sitze. Besetzt sind derzeit nur zehn, da nach dem Ausscheiden von Richard Schiek kein Ersatzbewerber auf dem Wahlvorschlag „Stettener Bürger“ nachrücken konnte.

Gesplittete Auszählung

Konrad Wiget teilte mit, dass am Wahlsonntag in Haigerloch nur die Europa- und Kreistagswahl sowie die Ortschaftsratswahlen ausgezählt werden. Dafür werden in Stetten noch Wahlhelfer gesucht. Die Auszählung der Gemeinderatswahl werde die Stadtverwaltung am Montag vornehmen.