Gruol Zur Fahnenweihe flog der Pfarrer ein

Gruol / Andrea Spatzal

50 Jahre ist es her, dass die Fahne des Musikvereins Gruol geweiht wurde. Pfarrer Clemens Schneider hat sie gestiftet.

Der Musikverein Gruol ist stolz auf seine Vereinsfahne. Sie ist kunstvoll bestickt, aus tiefrotem Samt auf der einen und hellem Damast auf der anderen Seite. Wie es sich für eine Fahne gehört, hat sie eine Vereins- und eine Heimatseite. Erstere zeigt eine Lyra und den Spruch „In Freud und Leid zum Spiel bereit“, die andere die Heiligkreuzkapelle, ein winziges Kirchlein und doch eines der Wahrzeichen der 1700-Einwohner-Gemeinde Gruol.

„Auf unsere Vereinsfahne sind wir stolz. Sie ist viel im Einsatz. Wir tragen sie zu Konzerten und vielen anderen offiziellen Anlässen“, erklärt Torsten Stifel, Vorsitzender des MV Gruol. „Damit wir die Fahne auch weiterhin im tollen Glanz der Öffentlichkeit zeigen können, benötigt diese eine dringende, aber auch kostspielige Reparatur.“ Eine mittlere vierstellige Summe müsse der Verein dafür aufbringen.

Ein erster Schritt für die Finanzierung soll am kommenden Dienstag, 2. Oktober, gemacht werden. Der Vorabend des Feiertags ist doch ideal, sagten sich die Verantwortlichen des Vereins, um die Bevölkerung und Gäste aus nah und fern zu einem zünftigen herbstlichen Musikabend in Gruols gute Stube, den Saalbau, einzuladen. Zu Gast in Gruol sind an diesem Abend auch die Lustigen Wolpertinger aus Dormettingen.

Die Gruoler Musikerfahne wurde 1968 geweiht. Damit ist sie heuer genau 50 Jahre alt. In jenem Jahr fand in Gruol das 17. Kreismusikfest des Landkreises Hechingen statt. Dirigent der Musikkapelle Gruol war damals Edgar Thorwart.

Anlässlich dieser Veranstaltung wurde die Fahne von Pfarrer Clemens Schneider gestiftet. Der gebürtige Gruoler mit Ehrenmitgliedschaft im Musikverein lebte in Chackbay im US-Bundesstaat Louisiana. Die Fahne weihte Father Schneider während seines Heimaturlaubes in Gruol selbst.

Der gesellige Unterhaltungsabend für Jung und Alt beginnt am Dienstag, 2. Oktober, um 17 Uhr mit einem Dämmerschoppen und mit frisch gezapftem Bier im Maßkrug. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Ab 19 Uhr wird der Musikverein Gruol selbst die Gäste mit Blasmusik unterhalten, bevor ab zirka 21 Uhr die Lustigen Wolpertinger die Bühne übernehmen. Zum Ausklang des Abend wird dann DJ Reise für beste Stimmung sorgen.