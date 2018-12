Haigerloch Windkraft: Auf der Hohwacht kehrt Ruhe ein

Haigerloch / Andrea Spatzal

Ein Thema, das in Haigerloch seit Jahren viele Bürger beunruhigt, ist bis auf weiteres vom Tisch: Das sogenannte „Dreiländereck“ zwischen Haigerloch. Rangendingen und Grosselfingen ist für Windindustrieanlagen ungeeignet. Das belegt ein Artenschutzgutachten (wir berichteten). Am Dienstag hat der Gemeinderat einen Knopf an die Sache gemacht und entschieden, dass auch keine weiteren Windpark-Standorte untersucht werden sollen. „Wir sollten den Teilflächennutzungsplan ,Windkraft’ ruhen lassen und abwarten“, lautete auch der Ratschlag von Gebhard Gfrörer, dessen Büro das Artenschutzgutachten erstellt hat.

Hermann Heim bekräftigte: „Keine weiteren Gutachten!“ Mit diesen Worten verdeutlichte der Freie-Wähler-Stadtrat die Haltung des gesamten Gemeinderates. „Hoffentlich ist damit das Thema lange Zeit vom Tisch“, ergänzte Karl-Heinz Schneider (CDU).

Es sollen also auch keine alternativen Windpark-Standorte auf Haigerlocher Gemarkung mehr näher untersucht werden. Anfangs in Frage gekommen waren noch Gebiete im Stadtwald in Richtung Kirchberg sowie an der Grenze zu Erlaheim/Geislingen. Aber bei ersterem sprechen laut Gfrörer der Denkmalschutz, die Bodenbeschaffenheit (Geologie), eine schwache Windhöffigkeit, Waldbestände mit Altholz und ebenfalls Rotmilan-Vorkommen dagegen. Bei zweiterem wurde ein Schwarzstorch-Horst lokalisiert, was ein K.o.-Kriterium ist, weil dieser Vogel auf der Roten Liste steht. Für beide Gebiete brauche es nach Gfrörers Meinung also momentan auch keine Artenschutzgutachten. „Die Ergebnisse können wir erahnen.“

Bleiben noch die möglichen Einzelstandorte. Laut Planungsbüro sind das Grainthale in Bad Imnau, das Gewann Bolz in Haigerloch, das Gewann Buhl im Osten Owinges und der Warrenberg im Südwesten Owingens. „Wir können nicht komplett ausschließen, dass Anfragen kommen“, stellte Gebhard Gfrörer fest. Aber auch für ein einzelnes Windrad müsste ein möglicher Investor den ganzen Genehmigungsprozess durchexerzieren: die Einhaltung aller vorgeschriebenen Abstände (Wohnbebauung, Stromtrassen etc.), die Belegung ausreichender Windhöffigkeit, Unbedenklichkeit gegenüber Belangen des Artenschutzes und sonstigen Tabukriterien.

Für Walter Stocker (CDU) steht bereits fest, dass die Stadt Haigerloch keinen Platz für Windindustrieanlagen wird anbieten können. Im Gegenteil: „Das vorliegende Artenschutzgutachten belegt doch, dass wir eine besondere Verantwortung haben“, kommentierte Stocker das entdeckte Schwarzstorch-Habitat im „Dreiländereck“ – das im Übrigen sogar von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bestätigt wurde. Nicht nur für Windräder sollte der Wald tabu sein. Auch den „Schilderwahn“ kritisierte der CDU-Stadtrat. Naturschutz müsse vor Tourismus gehen, forderte er und erhielt dafür Applaus von den zahlreichen Mitgliedern der Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Hohenzollern“ sowie der Jagdgenossenschaft in den Zuhörerreihen. Das Engagement der BI lobte Stocker ausdrücklich. Und auch der Gemeinderat habe richtig gehandelt, indem er im Mai 2017 das Artenschutzgutachten beim Büro Gfrörer, Empfingen, in Auftrag gegeben hat.

„Viele Städte und Gemeinden warten ab“, berichtete Gebhard Gfrörer. Denn es sich viel getan seit dem Windenergieerlass der baden-württembergischen Landesregierung im Jahr 2012, der das Ziel verfolgt, die Windenergie im Ländle deutlich auszubauen, und der die Kommunen dazu verpflichtet, Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen (WEA) auszuweisen; oder anders gesagt: „der Windkraft substantiellen Raum zu geben“.

Inzwischen müssten aber sowohl die Grenzwerte bei der zu erwartenden Windernte (Windhöffigkeit) als auch die Abstände zur Wohnbebauung deutlich höher angesetzt werden, so der Fachmann. So gilt in Bayern heute schon die 10H-Regelung (das Zehnfache der WEA-Höhe als Mindestabstand). Eine Nabenhöhe von 140 Metern, also eine Gesamthöhe (mit Rotor) von 230 Metern, sei heutzutage „normal“, sagt Gfrörer.

Gegen solche Dimensionen hat ein Storch freilich keine Chance. Das bestätigte auch Rainer Schurr, Mitarbeiter im Büro Gfröerer, der mit seinem Team die Daten für das aufwändige Artenschutzgutachten erhoben hat und die Ergebnisse in der Sitzung ausführlich erläuterte. Während der Brutzeit suchten drei Kartierer in einem genau festgelegten Rhythmus das Untersuchungsgebiet auf. Bei ihren Beobachtungsgängen wurden zwischen Mitte März und Mitte August 354 „windkraftempfindliche Individuen“ registriert. „Wir haben ihnen sogar Namen gegeben“, berichtete Schurr. Auch „kuriose und sehr seltene“ Vögel wie der Waldlaubsänger und der Grauspecht seien entdeckt worden.

Entscheidend als Ausschlusskriterien für Windkraftanlagen in diesem Gebiet sind nach Rainer Schurrs Angaben das festgestellte Dichtezentrum mit „ganz intensiver Raumnutzung“ des Rotmilans sowie das Tötungsrisiko für den dort beheimateten Schwarzstorch.