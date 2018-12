Gruol Windjammer sorgt für Gänsehaut

Gruol / Max Bäurle

„Schiff ahoi“, hieß es beim Weihnachtskonzert des Shantychors der Marinekameradschaft Rottenburg am Sonntag in der Pfarrkirche St. Clemens.

Nicht nur aus dem Ort und dem Raum Haigerloch, sondern auch aus der näheren und weiteren Umgebung waren Gäste und Fans am Sonntag in die Gruoler Pfarrkirche St. Clemens gekommen, um den Liedern des Shantychores der Marinekameradschaft Rottenburg, dem größten Chor in Baden-Württemberg, zu lauschen.

Im ersten Teil des Konzerts erklangen maritime Seemannslieder, im zweiten Teil maritime Weihnachtslieder und allgemein bekannte weihnachtliche Weisen. Die Sänger waren als Matrosen verkleidet und wurden von Musikern an E-Gitarre und E-Bass sowie von zwei Akkordeonspielern begleitet.

Bereits beim ersten, dynamischen Titel „Nimm uns mit Kapitän auf die Reise“ mit druckvollem Gesang, aber auch dezenten, leisen Tönen klatschten die Zuhörer immer wieder mit. Dem eher wehmütigen „Windjammer“ folgten das bekannte „Ich schick dir eine Prise Sand vom schönen Nordseestrand“ und der noch bekanntere Freddy-Quinn-Evergreen „Seemann, deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne“.

„Sloop John B“ mit der bekannten Zeile „I Wanna Go Home“ trug der Chor auf deutsch vor („Wir wollen nach Haus“), wobei der Chor mit dieser Zeile nicht kundtun wollte, dass es ihnen in Gruol nicht gefällt, im Gegenteil: Die Sänger gingen erneut dynamisch zu Werke und gefielen bei den verschiedenen Elementen des Songs. Anschließend gaben sie bekannt „Wir sind Kameraden auf See“ riefen beim zackigen „Blaue Jungs“ (von der Waterkant) immer wieder laut „Ahoi“. Das getragene Lied „Die Windjammer kommen“ animierte Sänger und Publikum zum gemeinsamen Schunkeln und hatte phasenweise Gänsehaut-Qualität.

Im zweiten Teil ihres Auftritts sangen die Zuhörer die andächtigen Lieder wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Oh du fröhliche“, „Es kommt ein Schiff geladen“, „Oh Tannenbaum“ und „Ihr Kinderlein kommet“ teils mit, und so stimmte man sich gemeinsam besinnlich auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Dies geschah aber auch mittels der maritimen Weihnachtslieder des Chores. So enthielt das melancholische Lied „Auf Weihnachtshafenwache“ Zeilen aus bekannten Weihnachtsliedern („Bald ist heilige Nacht“, „Schlafe in himmlischer Ruh´“). Die Sehnsucht der Matrosen nach einem Weihnachtsfest bei der Familie drückte auch das nachfolgende Lied „Weihnachten bin ich zu Haus“ aus und natürlich huldigte man mit „St. Niklas war ein Seemann“ inbrünstig und pompös auftrumpfend dem Schutzpatron aller Seeleute, wobei hier ein Gesangssolist für besondere Momente sorgte.

„Abendgebet am Kai“ wurde auf deutsch zur Melodie von „Amazing Grace“ vorgetragen und beeindruckte durch tolle Harmonien, während das ebenfalls bekannte „Kleiner Trommelmann“ die Botschaft enthielt, dass auch Musik allein ein Geschenk sein kann. Ein Akkordeonsolo veredelte dieses Lied.

Dem verdienten Applaus folgten zwei Zugaben, wobei vor allem die letzte („Weihnacht in der Waterkant“) mit einer enormen Klangfülle ausgestattet war und die Kirche abschließend fast zum Beben brachte.

Rund um das Konzert wurden vor der Kirche Glühwein und Rote Würste serviert. Der Erlös kommt dem Katholischen Förderverein Vituskapelle Gruol zugute, der das Konzert am Sonntag in der St.-Clemens-Kirche veranstaltet hat.