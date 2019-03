Leander Epple, Mitglied der Bürgerinitiative „Gegenwind“, hat in Haigerloch einen Weißstorch gesichtet.

Der Winter geht zu Ende und erste Frühlingsboten tauchen auf. Dazu gehört auch der Weißstorch. Am Samstag hat der Stettener Leander Epple den ersten Weißstorch auf seiner Kamera festgehalten.

Majestätisch zog er von Weilheim aus über die „Hohwacht“ und ließ sich am Teich beim Seewäldle in Haigerloch nieder. Da er beringt ist, kann man davon ausgehen, dass es sich um das Exemplar aus dem Weilheimer Horst handelt. Auf dem Weilheimer Kirchturm hat sich nun schon im dritten Jahr in Folge ein Storchenpaar niedergelassen.

Leander Epple ist aktives Mitglied der Bürgerinitiative „Gegenwind Hohenzollern“. Er engagiert sich gegen das geplante Windindustriegebiet im Gebiet „Hohwacht“ zwischen Haigerloch. Rangendingen und Grosselfingen. Kürzlich hat ein Artenschutzgutachten nachgewiesen, dass die „Hohwacht“ ein wertvoller Lebens- und Brutraum für streng geschützte windkraftsensible Vogelarten ist, darunter der Rotmilan, der Weißstorch, der Uhu und der Schwarzstorch (wir berichteten).

In der vergangenen Woche hatte der Regionalverband Neckar­-Alb die Einstellung des Planungsverfahren zur Windkraft in der „Hohwacht“ beschlossen.

In der Sitzung in Dußlingen forderte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Die Grünen) die „Nachjustierung der Parameter zwischen den Erneuerbaren Energien und dem Naturschutz zugunsten der Erneuerbaren Energien“.

Epple hofft, dass seine Fotos die Schönheit des Naturraums „Hohwacht“ verdeutlichen und will aufzeigen, dass sich das Engagement für den Naturschutz lohnt.