Weildorf Weihnachtslieder erklingen in der Kirche

Weildorf / Max Bäurle

Unter dem Motto „Weihnachten entgegen“ unterhielten der Weildorfer Kirchenchor und eine Kindergruppe aus Weildorf am Sonntagnachmittag und -abend mit schönen adventlichen Liedern die Zuhörer in der ganz gut gefüllten Pfarrkirche Peter und Paul.

Bei einigen Liedern sang der Chor gemeinsam mit der Gemeinde. Zwischendurch trug Diakon Peter Hipp besinnliche Texte vor.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit dem Orgelspiel von Martin Wiest. In seinem Begrüßungstext sprach Diakon Hipp anschließend über die Adventszeit, die er eine Zeit „gespannter Erwartung“ nannte, und die uns Christen tatkräftig mache, Menschen in Not zu helfen.

Danach gab die Kindergruppe, begleitet von Günter Stehle am Akkordeon, bekannt „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ und sorgte auch mit dem etwas peppigeren Spiritual „Hört, wen Jesus glücklich preist (Halleluja)“ für Begeisterung. Dabei schwangen die Kinder große Windlichter. Orgelmusik umrahmte die schöne kleine Choreographie.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Martin Wiest wurde teils am E-Piano begleitet, teils bewiesen die Sängerinnen und Sänger aber auch a cappella erstaunliche Fähigkeiten. Von der Empore aus forderte der Chor „Machet die Tore weit“. Es folgten die Lieder „Advent ist ein Leuchten“ und „O Heiland reiß die Himmel auf“, wobei die Gemeinde in den Gesang mit einstimmte und die Chormitglieder nach unten marschierten. Im Dunkeln liefen sie, mit Kerzen in Händen, in den Altarraum und sangen dazu „Im Dunkel unserer Nacht“. Es erklangen viele weitere Lieder. Bei „Maria war alleine“ erhielt der Chor wieder Unterstützung durch die Gemeinde, ebenso wie beim bekannten „Es kommt ein Schiff geladen“.

Optimistische Zeilen wie „denn du bist das Licht“ und „Überall soll Freude sein“ wiesen auf die bevorstehende Ankunft Jesu hin. Auch die weiteren Lieder sorgten für teils besinnliche Stimmung, und wie die Kindergruppe zu Beginn erhielt auch der Kirchenchor am Schluss des Auftritts viel Applaus.

Diakon Peter Hipp stellte in seinen Besinnungstexten unter anderem klar: „Ohne Visionen gibt es keinen Advent“. Mit den Visionen müsse man den Zweifeln entgegentreten, dass sich in der Welt und in unser aller Leben etwas ändere. Es gelte, daran zu glauben, dass Gott für uns noch Pläne hat. Wer nichts mehr wage, da er meine, schon alles zu wissen, dem gehe kein „Adventslicht“ auf.