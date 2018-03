Gruol Vitus-Kapelle: Förderverein will Druck machen

Vitus-Kapelle: Förderverein will Druck machen

Gruol / Wilfried Selinka

Im Januar 2016 war der Förderverein Vitus-Kapelle Gruol gegründet worden. Nun ist der Verein bereits im zweiten Jahr sehr erfolgreich. So stieg die Mitgliederzahl von anfangs 23 Gründungsmitgliedern auf nunmehr 132 an und auch das Förderkapital stieg auf knapp 56 000 Euro. Dies ging aus den Berichten des Vorstands in der Hauptversammlung hervor.

Vorsitzender Otto Schneider gedachte bei der Totenehrung dem im Februar diesen Jahres überraschend verstorbenen Gründungs- und Vorstandsmitglieds Franz Letsch sowie Josef Kränzler und Hans Stier, die den Verein stets unterstützt hatten.

Mit sieben Veranstaltungen und Aktionen hat der Verein inzwischen bereits mehr als die Hälfte der vom Verein angestrebten Fördersumme von 80 000 Euro erwirtschaftet. Einziger Wermutstropfen ist, dass die Sanierungsarbeiten noch nicht begonnen wurden. Der Vorsitzende sieht hier die Erzdiözese Freiburg in der Pflicht, sich an den Kosten zu beteiligen. Um Druck zu machen, will der Förderverein seine Fördersumme auf 100 000 Euro erhöhen.

Unterstützung von Stiftung

Schriftführer Dietmar Schick listete die Aktionen im vergangenen Jahr auf: So war der Förderverein beim Narrentreffen in Haigerloch mit einem Stand präsent und hat am Vitustag bei der Kapelle bewirtet. Ferner hat Rolf Kohle mit seinem Wirtshaussingen zwei Mal einen stattlichen Betrag für den Verein erzielt.

Ein großer Erfolg war auch eine Bilderausstellung der Gruoler Künstlergilde. Auch das Weihnachtskonzert mit Patricia Kelly, das gemeinsam mit Jessica Schneider veranstaltet worden war, brachte Geld in die Förderkasse. In zehn Sitzungen hatte der Vorstand diese Veranstaltungen vorbereitet.

Kassierer Helmut Fecht listete Erlöse und Spenden auf. 75 000 Euro gab es zusätzlich von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg für die wertvollen Glasfenster. Selbst hat der Verein knapp 56 000 Euro erwirtschaftet.

Die Neuwahlen gingen reibungslos über die Bühne, denn alle Personen stellten sich wieder zur Verfügung. So bleibt Ortsvorsteher Otto Schneider Vorsitzender und Wolfgang Volk Stellvertreter, Schriftführer Dietmar Schick und Kassierer Helmut Fecht. Als Beisitzer gehören dem Ausschuss an: Brigitte Dormeyer, Rosmarie Burger, Paulus Roth, Dietmar Flaiz, Heiner Sauter, Reinhold Rupp Hans Wiest und Pfarrer Michael Storost. Kassenprüfer des Vereins sind Andrea Gathmann und Alexander Siedler.

Über Pfingsten wird der Förderverein bei den Kunst- und Kulturtage in Haigerloch mitwirken. An Fronleichnam wird im Pfarrgarten wieder ein kleiner Mittagstisch angeboten, am Vitustag gibt es bei der Kapelle Kaffee und Kuchen. Und auch für den Tag des offenen Denkmals im September sind die Vorbereitungen für eine Veranstaltung im Gang, ebenso für die Wintermonate.

Die denkmalgeschützte Vitus-Kapelle hat einen hohen Stellenwert bei den Einwohnern von Gruol. Davon zeugen die hohe Mitgliederzahl im Förderverein und auch die Spendenbereitschaft.