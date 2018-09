Stetten Verkehr hat wieder freie Fahrt durch Stetten

Stetten / Wilfried Selinka

Gut fünf Monate war die Stettener Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt. Jetzt kann der Verkehr wieder rollen, und zwar auf knapp 300 Metern vom Feuerwehrhaus bis zur Kirchstraße auf einem nagelneuen Fahrbahnbelag.

Die Fahrbahnerneuerung lief unter der Regie und auf Kosten des Landkreises. Zuvor hat die Stadt Haigerloch die maroden und zu kleinen Ver- und Entsorgungsleitungen austauschen lassen. Ab April durchzogen riesige Gräben die untere Stettener Straße. Es fielen riesige Mengen an Aufbruchmaterial und Erdaushub an, die auf dem Parkplatz beim Schützenhaus zwischengelagert werden mussten. Bei der Beprobung des Materials stellte sich heraus, dass ein Teil davon als belastet eingestuft und teuer entsorgt werden musste. Die zusätzlichen Entsorgungskosten betrugen 360 000 Euro. Der unbelastete Teil des Aushubmaterials konnte wieder eingebaut werden. Im Zuge der Sanierung wurden auch neue Randsteine gesetzt und Gehwege neu geteert und teilweise verbreitert.

Wie Ortsvorsteher Konrad Wiget am Dienstabend im Ort­schaftsrat bekanntgab, findet die Abnahme der Baumaßnahme am heutigen Donnerstag, 20. September, ab 14 Uhr statt. Wiget lobte die Arbeit von Bauleiter Friedbert Dieringer vom planenden Ingenieurbüro Mauthe aus Balingen sowie der ausführenden Firmen Stumpp aus Balingen und Stetter aus Nagold-Hochdorf. Alle hätten bestens zusammengearbeitet und ihre Termine eingehalten. Aufgrund der günstigen Witterung wurde die Baumaßnahme sogar sechs Wochen früher fertig als geplant.

Auch die Anwohner hätten sich bisher nur lobend über die Bauphase geäußert, so Wiget. Zum Beispiel bezeichnete Dietmar Schneider, der in der Sitzung anwesend war, die Einfahrt in die Straße „Halden“ als „bestens gelungen“.

Laut der vorliegenden verkehrsrechtlichen Anordnung werden beim Feuerwehrgerätehaus und den beiden Einfahrten in die Mühlsteig wieder Verkehrsspiegel angebracht. Außerdem müssen die Kanten der Gehwege noch abgefräst, der entfernte Brunnen beim Feuerwehrhaus wird aufgestellt werden. Voraussichtlich kann Quellwasser aus dem Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins im natürlichen Gefälle in den Brunnen geleitet werden. Im Übrigen sollen bald auch die Brunnen vor der Kirche und auf dem Dorfplatz repariert werden.

Auch der Parkplatz beim Schützenhaus ist wieder vom Aushub geräumt und mit einem speziellen Spritzverfahren mit einer wassergebundenen Decke versehen. Damit sich diese verfestigt sollte es unbedingt in nächster Zeit regnen.