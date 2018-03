Owingen/Stetten VdK verbucht steigende Mitgliederzahlen

Owingen / Wilfried Selinka

Die Kooperation zwischen den VdK-Ortsverbänden in Haigerloch wird immer intensiver.

Die VdK-Ortsverbände Owingen/Stetten, Haigerloch, Gruol/Heiligenzimmern und Sulz/Bergfelden arbeiten Hand in hand. Die Kameradschaft sei 2017 weiter gefestigt worden, stellte in der Hauptversammlung des Ortsverbandes Owingen/Stetten dessen Vorsitzender Dietmar Schick fest. In der Versammlung waren vom Ortsverband Gruol auch die Vorsitzende Rita Gärtner mit zwei weiteren Vertretern. Auch Rita Gärtner sprach von einer „sehr guten Zusammenarbeit“, wertvollem Austausch und neuen Begegnungen bei den Ausflügen“.

Ein Totengedenken widmete die Versammlung Anton Wild. Die Zahl der Mitglieder beträgt 93 und hat um fünf zugenommen. Schriftführerin Hannelore Schick erinnerte in ihrem Jahresbericht auch an den Ausflug nach Gengenbach, die Mehrtagesreise an den Lago Maggiore, das Sommerfest im Schützenhaus, die Adventsfeier und die Tagesfahrt in den Europapark. Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen.

Jutta Liener vermeldete ein kleines Plus in der Kasse. Kaspar Henne und Helga Kohle bestätigte eine lückenlose Buchführung. Nach der Entlastung lobte Ortsvorsteher Karl-Heinz Binde den VdK als „notwendigen und wichtigen Sozialverband in unserer Gesellschaft“. Erfreut zeigte er sich über die intensive Zusammenarbeit zwischen den Ortsverbänden.

Zum Abschluss gab es zwei Mitgliederehrungen: Rudolf Pfeffer, Stetten, für 25 Jahre das goldene Treueabzeichen in Silber, und Rainer Knipp aus Weildorf, seit zehn Jahren VdK-Mitglied, das silberne Treueabzeichen.