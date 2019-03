Dietmar Schick wurde in der Hauptversammlung als Vorsitzender des VdK Owingen-Stetten bestätigt.

In der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Owingen-Stetten freute sich Vorsitzender Dietmar Schick besonders über die Anwesenheit von Michael Eger vom Ortsverband Haigerloch, Renate Biesinger vom VdK Gruol-Heiligenzimmern und Rainer Steeb vom VdK Sulz-Bergfelden. Die gute Kooperation untereinander werde immer wichtiger. Der Ortsverband Owingen/Stetten hat derzeit 87 Mitglieder, sechs weniger als im Vorjahr. Das Totengedenken galt Anton Wild und Gerda Lohmüller, Stetten, sowie Paula Roggenstein, Owingen.

Was unternommen wurde, teils zusammen mit befreundeten Ortsverbänden, listete Schriftführerin Hannelore Schick auf. Ausflüge führten zur Hochdorfer Kronenbrauerei, nach Stuttgart, fünf Tage ins Tiroler Wipptal und zum Jahresabschluss zur Bergparade in Freiberg/Sachsen. Gut besucht waren das VdK-Sommerfest im Owinger Schützenhaus und die Adventsfeier im Gasthaus „Engel“. Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen.

Kassiererin Jutta Liener meldete ein kleines Plus in der Kasse, Helga Kohle und Kaspar Henne bestätigten eine lückenlose Buchführung. Die Entlastung führte Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder herbei. Er machte auf die Kommunalwahl am 26. Mai aufmerksam. Das Wahllokal in der Eyachtalhalle habe einen behindertengerechten Zugang.

Der Ortsvorsteher leitete auch die Neuwahlen mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender Dietmar Schick, Stellvertreter Friedrich Liener, Kassiererin Jutta Liener, Schriftführerin Hannelore Schick, Beisitzer Otto Schmocker und Leni Beck, Kassenprüfer Kaspar Henne und Helga Kohle.

Bei den anschließenden Ehrungen erhielten Walter Schuler, Stetten, und Max Matthes, Owingen, für ihre zehnjährige Mitgliedschaft das silberne Treueabzeichen in Silber.

Verabschiedet als langjähriger Beisitzer wurde Hans Pfeffer aus Stetten.