Trillfingen TSV spendet für Förderverein für krebskranke Kinder

Trillfingen / Max Bäurle

Im Rahmen des Oktoberfestes des TSV Trillfingen in der Mehrzweckhalle (wir berichteten) wurden am Sonntagabend zahlreiche Akteure geehrt. 350 Spiele für den Verein absolviert haben Simon Bogenschütz und Philipp Stehle, 300 Mal trug Thomas Till das Trikot des TSV. Die Ehrung für 250 Partien wurde Sven Braun, Daniel Dürr, Pascal Henle, Niklas Krause, Jimmy Nelson, Adrian Stehle und Fabian Heller zuteil, und Heiko Rauscher und Max Schneider schlüpften bereits 200 Mal ins blau-weiße Trikot.

Spende für kranke Kinder

Für 150 Spiele wurden Fabian Faller, Andre Krause, Kai Krause, Max Rauscher, Jan Schumacher, Tim Schumacher, Fabian Singer, Jan Wehrstein und Fabian Wütz ausgezeichnet.

Alle Spieler erhielten – sofern anwesend - als Dank von Sportvorstand Daniel Wimmer und Nico Henle vom TSV Urkunden überreicht.

Ebenso übergaben Daniel Wimmer und Schriftführer Adrian Stehle am Sonntagabend an Horst Simscheck vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen einen symbolischen Scheck über 1000 Euro. Bei dem Betrag handelte es sich um einen Teil des Gewinns aus der Tombola vom Eyachpokalturnier, den der TSV diesen Sommer ausgerichtet hat. Bei der Eyachpokal-Tombola konnten tolle Preise gewonnen werden. So wurden Original-Trikots von Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) und Loris Karius (damals noch FC Liverpool), sowie ein Nationalmannschaftstrikot von André Schürrle verlost, jeweils mit Unterschrift. Auch ein Trikot des HBW Balingen-Weilstetten (Handball) mit den Unterschriften aller Akteure und ein von einem VfB-Akteur signierter Fußball waren in der Verlosung.

Simscheck freute sich über die Spende und dankte dem TSV und allen Anwesenden. Solche Schecks seien wichtig, da sich der Verein nur über Spenden finanziere. In den beiden Gebäuden des Fördervereins, so Simscheck weiter, hätten die Eltern die Möglichkeit, in der Nähe ihrer kranken Kinder zu übernachten, der Verein ermögliche mehr als 7000 Übernachtungen. Dazu würden die Eltern psychologisch betreut, und auch Freizeiten und Mal- oder Musiktherapien seien im Angebot.