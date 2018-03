Trillfingen TSV legt Fokus auf die Jugend

Trillfingen / Max Bäurle

Mit Stolz verwies Simon Fecht, einer der drei Vorsitzenden, in der Hauptversammlung auf die Auszeichnung, die dem TSV 2017 verliehen wurde, unter anderem weil Trillfingen das erste CO 2 -neutrale Sportheim im Zollernalbkreis besitzt, und weil das soziale Engagement des TSV als vorbildlich gilt. Fecht verwies hier vor allem auf die DKMS-Typisierungsaktion im Jahr 2015 mit 51 Neuspendern des TSV, in deren Folge Tim Schumacher, Moritz Lang und Adrian Stehle zu Lebensrettern geworden sind. „Ein absolutes Novum“, wie der Vorsitzende betonte.

Als weitere Aktivitäten im vergangenen Jahr wurden Instandsetzungen am Sportheim und alten Sportplatz genannt sowie das erfolgreiche Oktoberfest, eine Vatertagswanderung und die die Beteiligung am Vereinsturnier des TC Trillfingen, am Elfmeterturnier des SV Weildorf und an der Dorffasnet.

Wie Sportvorstand Daniel Wimmer mitteilte, wolle man die Jugendarbeit in der Zukunft weiter vorantreiben. Zwar sei es wichtig, eine starke 1. und 2. Mannschaft zu haben, aber im Jahr 2018 müsse man den Fokus auf die Jugend legen. Dieses Jahr stehe eine „aktive und Richtung weisende Arbeit in der Jugend-SG“ an. So wolle man einen SGM-Vertrag einführen und die Spieler enger betreuen. Man habe bereits ein Jugendleiterteam rund um Max Schneider und Sven Braun gebildet. Das aktive Frauenteam als SG mit Spielerinnen aus Bierlingen bezeichnete Wimmer als „coole Sache“. Weiter habe man vor, die Erfolgsgeschichte des TSV fortzuführen, so sei ein Ziel der Sieg beim diesjährigen Eyachpokal, bei dem man als Gastgeber fungiere. Auch den AH-Betrieb werde man neu organisieren und ein wöchentliches Training einführen.

Laut Aktivenleiter Michael Fechter habe die „Erste“ Anfang 2017 noch Platz 1 in der Bezirksliga belegt, sei aber auf den zweiten Platz abgerutscht. Trotzdem sei die Leistung ein „Riesenerfolg“ gewesen. Im ersten Aufstiegsspiel Richtung Landesliga habe man Isny mit 3:0 „geputzt“, im zweiten Spiel gegen Ehingen leider mit 0:2 verloren. Dennoch sei das Spiel aufgrund der 1100 Zuschauer in Altheim, darunter viele Trillfinger, ein Erlebnis gewesen. Allein die Teilnahme an den Aufstiegsspielen bezeichnete Fechter als Novum in der Geschichte des TSV. Beim Eyachpokal habe man es bis ins Halbfinale geschafft, beim Bezirkspokal sei man 2017 im Viertelfinale ausgeschieden. In den 42 Partien habe man 28 Spieler eingesetzt, Reto Kolb habe alle Spiele absolviert. Torschützenkönig sei Max Krause (18 Treffer) geworden.

Die „Zweite“ als SGM mit Haigerloch und Bad Imnau habe die Saison in der Kreisliga B als Achter abgeschlossen. In 26 Spielen seien 37 Akteure zum Einsatz gekommen, Rekordspieler sei Marco Singer (25 Partien) gewesen. Jonas Eberhart habe die meisten Treffer erzielt (zehn). Seit Sommer 2017 werde die „Zweite“ von Peter Hoffmann trainiert. Mit der Frauenmannschaft zeigte sich Fechter ebenfalls zufrieden, diese belege aktuell den dritten Rang in der Bezirksliga.

AH-Leiter Sven Dorn hob vor allem den dritten Platz beim Eyachpokal hervor. Laut Jugendleiter Max Schneider sind 33 Trillfinger Kicker, verteilt auf alle Altersklassen, aktiv. Man habe zwar eine eigene Bambini-Mannschaft und zwei B-Jugend-Teams, bei denen der TSV federführend sei, insgesamt sei man aber ins Hintertreffen geraten. Vor allem von der E- bis zur C-Jugend habe man Nachholbedarf.

Kassenwart Nico Henle vermeldete trotz diverser Ausgaben nur ein kleines Minus und einen sehr guten Gesamtetat. Daniel Sauter lobte Henles Arbeit. Ortsvorsteher Hermann Heim zeigte sich von den Erfolgen des TSV beeindruckt. Vorsitzender Fecht teilte abschließend mit, dass man um weitere Sponsoren werben werde. Bei den Wahlen im Rahmen der Versammlung des Fördervereins wurde Kassenwart Simon Bogenschütz durch die bisherige Schriftführerin Simone Heller ersetzt, Hellers Amt bekleidet nun David Fischer.