Trillfingen Neuer Narrenbaum-Ständer hält perfekt

Trillfingen / Andrea Spatzal

Einzigartig ist der Auselige in Trillfingen. Den Kinderumzug mit den Sieben Schwaben & Co. gibt es in dieser Form nirgendwo sonst. Seine Feuertaufe bestanden hat der neue Narrenbaum-Ständer.

Seine Feuertaufe hatte am Auseligen in Trillfingen der neue Ständer in der Ortsmitte. Ruck-zuck war der Narrenbaum in der Senkrechten. Narrenchef Milan Medic und seine Schantle und Narros strahlten übers ganze Gesicht. Aber nicht nur das weithin sichtbare Zeichen der Narretei ist künftig gut verankert, bald wird auch der Maibaum und danach der Christbaum ein sicheres Plätzchen haben.

Tusch für den Ortsvorsteher

Hermann Heim war das in seiner letzten Fasnetsrede als Ortsvorsteher ein paar Worte wert. Einen Tusch spielte ihm die Lumpenkapelle auch für seine kleinen Lästereien über den „neuen Ortsvorsteher“ und dessen „riesiges Auto“. Aber die Politik hat nun zu schweigen. Die Narren sind an der Macht.

Leider ohne Hochzeitspaar, aber mit allen andren einmaligen Charakteren bestückt war der historische Kinderumzug. So genau kann keiner sagen, wie es vor 100 Jahren oder so zustande kam, dass in Trillfingen ein Polizist, mehrere schwarze Teufel, zwei Schnupftabakmännle, Hutzlaweible, Hanswurste, Zigeuner und die Sieben Schwaben fest in der Kinderfasnet verankert sind.

Das dicke Ende kommt noch

Ebenso traditionell sorgen in der Trillfinger Straßenfasnet nicht nur die Akteure, sondern auch die Zuschauer für ein buntes Bild. Kostüme, bunte Perücken und lustige Hüte gehören immer dazu. Spannend wird’s nochmal am Dienstag, wenn in Hohenschulfingen der große Umzug unter dem Motto „Helden unserer Kindheit“ über die Bühne geht.