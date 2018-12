Stetten/Gruol Tolle Zuchtergebnisse für Stetten und Gruol

Stetten/Gruol / Rupert Flaitz

Über große Preise freuten sich die Kleintierzuchtvereine Stetten und Gruol bei der Erwin-Leowsky-Gedächtnisschau.

In den Ulmer Messehallen fand die 1. gemeinsame Landesverbands-Rassekaninchenschau der Verbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern statt. Durch den überraschenden Todesfall des früheren bayerischen Landesverbandsvorsitzenden Erwin Leowsky im Jahr 2017 wurde die Veranstaltung als Gedächtnisschau zu seinen Ehren ausgerichtet. Aus beiden Landesverbänden waren annähernd 11 000 Tiere zur Bewertung angemeldet. Bei dieser Schau wurde auch erstmals einer gemeinsame Vereinsmeisterwettbewerb organisiert. Für die Teilnahme an selbigem mussten vorab 16 ausgewählte Tiere der Ausstellungsleitung gemeldet werden. Die Züchter aus Stetten und Gruol meldeten für diese regionale Großveranstaltung über 40 Tiere.

Dem Stettener Verein gelang es hierbei, den zweiten Platz in der Vereinsmeisterschaft zu erringen. Diese Platzierung ist umso erstaunlicher, als vom kleinen Verein Z 531 nur drei Aussteller in der Auswertung vertreten waren. Für den Verein bedeutet diese Platzierung den bisher höchsten Erfolg auf Vereinsniveau in seiner Geschichte.

Der Züchter Hubert Pfeffer wurde mit seinen weißen Wiener Württembergischer Landesmeister mit 388 Punkten. Weiter stellte er mit einem Rammler, mit 98 Punkten bewertet, das Siegertier in dieser Rasse.

Rolf Schneider erzielte in der Rasse Groß-Chinchilla mit seiner Zuchtgruppe 387 Punkte. Diese Punktzahl bedeutete die Württembergische Vizemeisterschaft. Seine weitere Zuchtgruppe wurde mit 385,5 Punkten bewertet. Ludwig Lohmüller konnte mit seinen Grauen Wiener 386 Punkte erzielen, hierfür erhielt er eine Medaille des Zentralverbands der deutschen Kaninchenzüchter. Seine zweite Zuchtgruppe wurde mit 384,5 Punkten bewertet.

Auch der Kleintierzuchtverein Z 42 Gruol war sehr erfolgreich vertreten. Klaus Flaiz stellte eine Zuchtgruppe der Havanna zur Schau und erzielte 383,5 Punkte. Der Züchter Franz-Josef Schneider präsentierte seine beiden Rassen Marburger-Feh und Luxkaninchen. Mit der Rasse Marbuger Feh erzielte er 384,5 Punkte und erhielt hierfür eine ZDRK-Medaille. In der Rasse Luxkaninchen konnte er 381,5 Punkte erreichen.

Simon Flaiz stellte ebenfalls mehrere Rassen zur Bewertung. Mit der Rasse Perl-Feh erzielte er 382 Punkte, mit seiner zweiten Rasse Weissgrannen schwarz erreichte er 383,5 Punkte – und er stellte zugleich das Siegertier der Rasse, bewertet mit 97,5 Punkten. Seine weitere Rasse Zwerg-Widder weißgrannenfarbig schwarz, wurde mit 383,5 Punkten bewertet. Dafür wurde ihm der Landesverbands-Ehrenpreis zuge­sprochen. Rolf Schneider präsentierte eine Zuchtgruppe Klein-Chinchilla, die mit 384,5 Punkten bewertet wurde. Dafür bekam er den Münz-Ehrenpreis verliehen.

Die Ausstellungsergebnisse unterstreichen den hohen Zuchtwert auch in diesem umfassenden Rassespektrum in den beiden Kleintierzuchtvereinen im Raum Haigerloch. Ihr nächstes Ziel ist die Bundes-Rammlerschau in Halle/Saale am 2. und 3. Februar im nächsten Jahr.