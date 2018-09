Stetten THW sprengt alten Brechplatz in Stetten

Stetten / Andrea Spatzal

Die Stadt Haigerloch muss die Gebäude am früheren Gipsbruch in Stetten abräumen. Das THW hat sich als Sprengkommando eingeklinkt.

Das nennt man eine Win-Win-Situation: Beide Seiten profitieren von dem Arrangement, das die Stadt Haigerloch mit dem Ortsverband Hechingen des Technischen Hilfswerkes (THW) getroffen hat. Die Stadt Haigerloch muss die Gebäude auf dem ehemaligen Gipsbruch in Stetten abräumen. So etwas ist nicht ganz billig. Etwa 80 00 Euro wären fällig gewesen. Die Sparmeister quer durch alle Gemeinderatsfraktionen hatten bereits bei der Haushaltsberatung gefordert, die Summe zu drücken, so weit es geht.

Da erschien das THW auf der Bildfläche. „Für uns ist so etwas natürlich ein willkommenes Übungsobjekt“, sagt der Hechinger THW-Ortsbeauftragte Ronny Stocker. THW und Stadt wurden sich schnell handelseinig: Das THW wird die Sprengung vornehmen, die Stadt Haigerloch die Entsorgung – und würde damit nach vorläufigen Berechnungen gut 30 000 Euro einsparen.

Der frühere Gipsbruch befindet sich auf Gemarkung Stetten an der L 410 bei der bisherigen Erddeponie „Grund“. Hoch ragt dort das Holzhaus in die Höhe, in der die Brechanlage untergebracht war. Die aus dem Gipsbruch gewonnenen Steine wurden hier zerkleinert, das gebrochene Material dann auf einem Förderband in ein Silo transportiert. Am Verladebunker wurde der Schotter auf Lastwagen verladen.

Der Gipsbruch sowie auch die Erddeponie sind längst geschlossen. Die Gebäude sind abbruchreif, umso mehr, als dass sie seit einem Sturm im Frühjahr auch noch in Schieflage geraten sind. Hans-Martin Schluck, Bau- und Hauptamtsleiter der Stadt Haigerloch, will die Bauten schon aus Sicherheitsgründen – gleich daneben verläuft ein Feldweg – lieber heute als morgen weg haben. Aber es wird wohl November werden, bevor das THW mit dem Sprengkommando anrückt.

Über die Sprengung selbst kann Ronny Stocker noch nicht viel sagen. „Die Planungen sind am Laufen.“ Aber er erklärt, wie wichtig solche Sprengübungen für das THW als Katastrophenschutzeinheit sind. „Wir sind immer auf der Suche nach geeigneten Objekten und der Gipsbruch in Stetten ist schon wegen seiner abgelegenen Lage als Übungsobjekt gut geeignet“, so Stocker. Man werde die Öffentlichkeit noch über das Vorhaben informieren. Aber alles zu seiner Zeit und die Sicherheit natürlich immer im Blick.

Ist die Arbeit des THW getan, kann die Stadt das Abbruchmaterial sortieren und abfahren lassen. Erst diese Woche hat der Gemeinderat Haigerloch entscheiden, dass das Ingenieurbüro HPC die Ausschreibung der Arbeiten vorbereiten soll. Auch inwiefern das Abbruchmaterial belastet ist und gesondert entsorgt werden muss, werden die Ingenieure prüfen.